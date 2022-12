As obras do Hospital da Mãe no Colubandê estão paradas há oito anos. - Reprodução

As obras do Hospital da Mãe no Colubandê estão paradas há oito anos.Reprodução

Publicado 07/12/2022 10:18

O relatório das ações, realizadas de junho a dezembro, da Frente Parlamentar de Combate à Violência Obstétrica e à Mortalidade Materna da Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro (Alerj) indica que as obras do Hospital da Mãe, localizado no Colubandê, em São Gonçalo, sejam licitadas e retomadas em 2023.

O documento será apresentado nesta quarta-feira (07/12), às 11h, no auditório do 21º andar da Casa e vai contar com a participação de parlamentares, representantes de instituições e conselhos de saúde e da sociedade civil. A reunião será presencial e a sede da Alerj fica na Rua da Ajuda, 5, Centro do Rio.

A informação foi confirmada à presidente do colegiado, deputada Mônica Francisco (Psol), pelo secretário de Estado de Saúde, Alexandre Chieppe.

“É urgente que as obras do Hospital da Mãe sejam concluídas, porque as gestantes enfrentam peregrinação e a superlotação do Azevedo Lima para conseguir atendimento e quando a gestação é de alto risco as dificuldades ficam maiores ainda. Dificultar o acesso de pessoas gestantes a tratamento digno e a atendimento é um tipo de violência que pode acarretar a morte da pessoa ou do bebê, como já aconteceu. Foi para apurar denúncias, fiscalizar e combater as violências que criamos essa Frente e hoje damos transparência ao que foi feito neste período de atuação”, afirma a deputada.



Única vereadora mulher de São Gonçalo, Priscilla Canedo (PT) também luta na Alerj junto com a deputada estadual Zeidan, do mesmo partido, para garantir a retomada das obras do Hospital da Mãe.



"É que um esqueleto abandonado há oito anos, às margens da RJ 104, no bairro Colubandê, seria o Hospital da Mãe, que garantiria para São Gonçalo, a segunda cidade mais populosa do estado, uma maternidade para atender os casos de alto risco que a cidade não oferece, pois a única maternidade municipal recebe apenas os casos de baixa e média complexidade", defende Canedo.



Projeto – Orçada em mais de R$ 37 milhões, o projeto prevê que um andar inteiro do prédio de cinco pavimentos seja destinado a uma Unidade de Tratamento Intensivo (UTI) neonatal. No primeiro andar, consta uma recepção, área de espera, consultórios, quatro salas equipadas com ultrassom, raios-X, entre outras dependências.



No segundo andar estão previstos 40 quartos com capacidade para dois leitos cada, totalizando 80 leitos. O terceiro pavimento abrigará seis UTI’s, além de quarto de isolamento. No quarto andar, estarão localizadas 14 salas de pré-parto, parto e pós-parto; três salas de parto cirúrgico e uma sala para parto normal. Haverá ainda um espaço para observação do recém-nascido. O último andar abrigará a sala de máquinas.