Dezenas de pessoas tiveram acesso a atividades recreativas. - Divulgação Ascom PMSG - Foto: Julio Diniz

Publicado 05/12/2022 08:12

Ao seguir o cronograma de ações por todo o município, o projeto “Caravana de Arte e Lazer”, desenvolvido pela Fundação de Artes, Esporte e Lazer (Faesg), passou pelo bairro do Coelho, neste sábado (3). Dezenas de pessoas tiveram acesso a uma manhã repleta de atividades recreativas, muitas guloseimas e a presença de personagens vivos, que são sempre muito esperados pela criançada.

Durante a realização do projeto, que aconteceu na Rua Jacinto Rabelo, as crianças puderam participar de brincadeiras lúdicas, atividades artísticas, pintura na pele e dança, além aproveitar muito os brinquedos infláveis e pula-pula.

“Vi que o projeto está passando por vários lugares de São Gonçalo e estava ansiosa para saber quando chegaria ao meu bairro. Grande parte dos moradores do Coelho é muito carente desse tipo de evento. Minha filha e sobrinha amaram”, disse a dona de casa Camile Pacheco.

A Caravana de Arte e Lazer foi criada com o objetivo de percorrer as principais áreas de vulnerabilidade social da cidade, levando práticas sociais, esportivas e recreativas às crianças. Através das atividades, ao longo dos meses, dezenas de locais do município receberão as ações de lazer.

E a Caravana de Arte e Lazer segue levando muita animação neste domingo (4), das 9h às 13h, para a Rua Mário Quintão, s/n, no bairro Porto Novo.