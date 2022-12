Ao todo, 48 mulheres receberam o certificado de conclusão da capacitação do projeto. - Divulgação

Publicado 02/12/2022 13:30

Mais uma turma do projeto Lidera Mulher, iniciativa desenvolvida pela Secretaria de Assistência Social da Prefeitura de São Gonçalo, através da Subsecretaria de Políticas Públicas para as Mulheres, em parceria com o Sebrae, foi concluída na tarde desta quinta-feira (1º). Ao todo, 48 mulheres receberam o certificado de conclusão da capacitação do projeto.

Durante as aulas, que aconteceram durante três meses no Espaço Mais Conhecimento, no segundo piso do Partage Shopping, as empreendedoras tiveram acesso a temáticas como formalização, administração e planejamento de negócios, técnicas de vendas e uso das mídias sociais.

Com a finalização do curso, as mulheres permanecem inseridas no projeto e podem expor seus produtos no Espaço Lidera Mulher.

“Essas mulheres, após terem recebido a capacitação do projeto, serão convidadas a participarem dos eventos da subsecretaria, bem como fazer parte da Feira da Mulher Empreendedora e do espaço de exposição do Lidera Mulher no Partage Shopping, para que, se assim desejarem, tenham a oportunidade de expor seus trabalhos e gerar renda”, disse a subsecretária Ana Cristina da Silva.

O Projeto Lidera Mulher tem uma amplitude que vai além dos conhecimentos adquiridos nas aulas e que contribuem para a geração de renda. Nele é formado um coletivo de mulheres empreendedoras, fortalecendo a rede de apoio através da formação de vínculos que são trabalhados na co-gestão do espaço de exposição dos trabalhos e através dos debates propostos pelas rodas de conversa com temas relevantes à mulher.

Inscrições abertas para nova turma – Em janeiro do ano que vem uma nova turma será iniciada. As inscrições já estão abertas e podem ser feitas, até o dia 30 de dezembro, nos espaços físicos do Espaço Lidera Mulher do Shopping Partage e na Feira da Mulher Empreendedora, na Praça Dr. Luiz Palmier, e através do e-mail: secretariademulheressg@gmail.com ou no link https://docs.google.com/forms/d/1SxmdMEEwE4oj2TQPJm3Us2r0pI0wwC6JQwE564KgG_M/viewform?edit_requested=true.