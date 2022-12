As atividades tiveram o objetivo de levar a conscientização aos homens. - Ascom PMSG - Foto: Luiz carvalho

As atividades tiveram o objetivo de levar a conscientização aos homens.Ascom PMSG - Foto: Luiz carvalho

Publicado 01/12/2022 09:40

A Praça Luiz Palmier, conhecida popularmente como Praça da Marisa, no Centro, foi palco do encerramento da Campanha Novembro Azul, com a realização da Operação Saúde, pela Secretaria de Saúde e Defesa Civil da Prefeitura de São Gonçalo. Com ações distribuídas ao longo de todo o mês, as atividades tiveram o objetivo de levar a conscientização aos homens sobre a importância do diagnóstico precoce do câncer de próstata.

Com o tema “Homem: Saúde é vida! Cuidem-se de novembro a novembro”, a equipe do Núcleo de Educação Permanente em Saúde (Neps) ofereceu, das 10h às 14h, teste rápido do PSA (exame de sangue que pode detectar alterações na próstata) e serviços dos programas das subsecretarias da Atenção Básica e de Saúde Coletiva.

"A gente recebe, em média, 150 homens por dia nas ações que desenvolvemos em pontos específicos. Hoje, somente na parte da manhã, aqui na Praça da Marisa, já atendemos a mais de 40 homens. Estamos fazendo teste de PSA e encaminhamento para as unidades de saúde. O resultado tem sido muito positivo", disse Aline Serra, coordenadora do Neps.

"Essa é a primeira vez que estou usando esse serviço. Mas essa é uma boa iniciativa. Já medi a pressão. Hoje está um pouco alterada. Mas essas atividades que estão sendo oferecidas para os homens são muito importante para alertar sobre os riscos e cuidarmos da nossa saúde", afirmou o aposentado e morador do bairro Pita, Sergio Affonso.