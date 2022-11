O Odete São Paio demonstrou sua superioridade. - Ascom PMSG - Foto: Luiz Carvalho

Publicado 30/11/2022 10:32

Os Jogos Escolares de São Gonçalo tiveram mais uma tarde com definições dos campeões em duas categorias do handebol masculino. Nesta terça-feira (29), jogando em casa, o Odete São Paio demonstrou sua superioridade, sagrando-se campeão na 1ª e 2ª categorias masculino.

A primeira partida da tarde foi a final do handebol 2ª categoria masculino, realizado entre Odete São Paio e Santa Terezinha. A equipe do Odete dominou a partida e não teve maiores dificuldades para dominar o Santa Terezinha. O placar final foi um elástico 16 a 1, dando o título do JESG para o Odete São Paio.

A segunda partida da tarde desta terça-feira foi realizada pela 1ª categoria masculino, com os finalistas Odete São Paio e Dom Hélder. Apesar de conseguir boas abertura no ataque adversário, a equipe do Dom Hélder não conseguiu se equiparar ao Odete São Paio, que dominou a partida e venceu pelo placar de 15 a 4.

Os tradicionais Jogos Escolares de São Gonçalo foram retomados em 2022 na gestão do prefeito Capitão Nelson, após cinco anos de pausa. Ao todo, participaram 32 escolas das redes estadual, municipal e particular, com os campeonatos de basquete, futsal, handebol e vôlei, nas categorias de 13, 15 e 17 anos.