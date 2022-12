Esta é a 10ª unidade inaugurada pelo Governo do Estado em parceria com a Prefeitura. - Ascom PMSG

Esta é a 10ª unidade inaugurada pelo Governo do Estado em parceria com a Prefeitura.Ascom PMSG

Publicado 01/12/2022 09:29

O governador Cláudio Castro vai inaugurar nesta quinta-feira (1/12) o Restaurante do Povo de São Gonçalo. Esta é a 10ª unidade inaugurada pelo Governo do Estado do Rio de Janeiro. Em parceria com a Prefeitura, o novo restaurante terá capacidade para servir até três mil refeições por dia, sendo mil cafés da manhã, no valor de R$ 0,50, e dois mil almoços, a R$ 1.



“Serão muitas pessoas beneficiadas. Será uma oportunidade para dar segurança alimentar para toda a população que não tem condições de ter isso diariamente”, disse o prefeito Capitão Nelson.





A unidade recebeu R$ 13 milhões de repasse do Governo do Estado para garantir o pagamento total da obra e o mobiliário. Uma segunda transferência de recursos foi realizada para garantir os dois primeiros anos de funcionamento.





Segundo as informações, com a parceria do Governo do Estado, a Prefeitura de São Gonçalo pode dar funcionalidade a um prédio público que não estava sendo utilizado.



O Restaurante do Povo foi construído no Centro de Alcântara, um dos principais polos comerciais de São Gonçalo, que abriga diversos estabelecimentos, além de escolas, um terminal rodoviário, igrejas, entre outros, de modo a facilitar o acesso e beneficiar a população que por ali transita.