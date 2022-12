O novo restaurante tem capacidade para servir até três mil refeições por dia. - Divulgação Ascom PMSG - Foto Renan Otto

Publicado 02/12/2022 13:23

Os moradores de São Gonçalo ganharam, na última quinta-feira (1º), o Restaurante do Povo, no Alcântara, um dos pontos de maior circulação de pessoas da cidade. A unidade tem capacidade para servir até 3 mil refeições por dia, a preços simbólicos: mil cafés da manhã, no valor de R$ 0,50, e dois mil almoços, a R$ 1. O prédio foi cedido pela Prefeitura e a reforma custeada pelo Governo do Estado. Foram cerca de R$ 12 milhões investidos para levar esse serviço essencial para a população de São Gonçalo.

O governador Cláudio Castro e o prefeito Capitão Nelson entregaram o novo restaurante à população, na manhã desta quinta-feira, em solenidade com a presença de várias autoridades. Desde o início da manhã, dezenas de pessoas aguardavam na fila a abertura do espaço público, totalmente climatizado, para aproveitar o cardápio variado oferecido nas refeições.

“Chegar ao município de São Gonçalo, um dos maiores do Estado, é um marco na política de combate à fome de nosso governo. Os moradores desta importante cidade da Região Metropolitana vão ter acesso a uma alimentação balanceada, feita com toda a segurança alimentar necessária, e a preços simbólicos. Cuidar do povo é a nossa meta de vida, seja na área da educação, da saúde e, especialmente, da segurança alimentar. Não há sucesso para um governante ou para um parlamentar se o seu povo passa fome. É contra essas mazelas que estamos lutando hoje ao entregar esse equipamento para a população”, afirmou o governador Cláudio Castro.

O prefeito de São Gonçalo, Capitão Nelson, destacou a importância do Restaurante do Povo e explicou que a escolha do local, na Rua São Pedro, em Alcântara, se deu por ser um dos principais polos comerciais da cidade, que abriga diversos estabelecimentos comerciais, além de escolas, terminal rodoviário, igrejas, entre outros.

“Tivemos a preocupação de garantir que o restaurante fosse instalado em local de fácil acesso, garantindo ao gonçalense um espaço digno e barato onde pudesse fazer refeições de qualidade. Agradeço ao governador Cláudio Castro por mais esta parceria, tão importante para milhares de pessoas que, hoje, ainda lutam com dificuldade para colocar comida na mesa”, lembrou o prefeito.

O deputado eleito Douglas Ruas, que, enquanto secretário de Gestão Integrada e Projetos Especiais da Prefeitura de São Gonçalo, desenvolveu o projeto do restaurante, destacou a importância da cidade ter um local que ofereça alimentação de qualidade para o povo. Com a nova unidade, a Prefeitura pôs fim a anos de abandono do espaço onde foi instalada, conhecido como “Esqueleto”, e que chegou a ser anunciado por gestões anteriores como sede de vários equipamentos municipais, que nunca saíram do papel, resultando em um prejuízo de mais de R$ 6 milhões aos cofres públicos.

“Enquanto secretário, tive a oportunidade de liderar a elaboração desse projeto e o governador Cláudio Castro colocou todos os recursos necessários para a execução do restaurante e hoje podemos entregar à população esse equipamento que vai beneficiar muitos gonçalenses que terão a garantia de uma segurança alimentar. Além disso, o projeto do Restaurante do Povo é inovador e sustentável, atendendo a objetivos do Desenvolvimento Sustentável da Organização das Nações Unidas. Tenho certeza de que todo gonçalense está muito orgulhoso dessa conquista, que é só o começo da mudança da cidade”, afirmou.

O deputado eleito Douglas Ruas também anunciou mais conquistas para a cidade.

“Na última quarta-feira, durante audiência pública na Câmara dos Vereadores, foi realizada uma das últimas etapas para que possamos, enfim, avançar com o processo de licitação e iniciar as obras de construção do Parque Urbano no Boa Vista, que vai ficar em um local que também estava abandonado há muitos anos. Isso mostra a eficiência da gestão do Governo do Estado na nossa cidade ”, disse Douglas Ruas.

As intervenções não se restringiram ao espaço onde foi instalado o Restaurante do Povo. A Secretaria Municipal de Conservação, através das equipes de Parques e Jardins, executou todo um projeto de paisagismo no principal acesso ao restaurante, na Rua São Pedro.

O Restaurante do Povo tem capacidade para receber 365 pessoas por vez e irá funcionar de 6h às 15h, de segunda a sexta-feira, na Rua São Pedro de Alcântara s/n (atrás do Pátio Alcântara, na rua da Igreja São Pedro).

“São Gonçalo merecia muito o Restaurante do Povo porque tem muita população carente e que precisa de refeição de qualidade e em conta. Acho que foi uma excelente escolha terem colocado o restaurante em Alcântara porque é enorme o fluxo de pessoas, ou seja, serão muitos beneficiados”, disse a gonçalense Eunice de Oliveira, de 59 anos, que foi a primeira pessoa a almoçar no local.

Também estiveram presentes na inauguração o vice-prefeito Sérgio Gevú; o secretário do Estado de Desenvolvimento Social e Direitos Humanos, Julio César Saraiva; o secretário de Assistência Social de São Gonçalo, Edinaldo Basílio; o deputado federal Altineu Côrtes, o deputado estadual Rafael do Gordo; e vereadores da cidade.

Restaurante do Povo

Hoje, já são mais de 18 mil refeições oferecidas diariamente nos nove pontos do Restaurante do Povo. O objetivo do programa é ajudar a reduzir a fome e a insegurança alimentar e nutricional da população através do fornecimento de refeições saudáveis, balanceadas e originadas de processos seguros, garantindo assim, o direito humano à alimentação adequada.

O programa funciona de segunda a sexta-feira. E conta atualmente com nove unidades em funcionamento, em gestão compartilhada com as Prefeituras: Duque de Caxias (4 mil refeições/dia, entre café da manhã e almoço), Petrópolis (2 mil refeições/dia), Campo Grande (1.5 mil refeições/dia), Bangu (1.5 mil refeições/dia), Bonsucesso (1 mil refeições/dia), Niterói (1.7 mil refeições/dia), Volta Redonda (1.5 mil refeições/dia) e Belford Roxo (3 mil refeições/dia) e Campos dos Goytacazes (1,5 mil refeições/dia).

A expectativa é de que 26 restaurantes estejam funcionando em todo o Estado até o final de 2023.