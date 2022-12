Uma grande ação envolveu vários agentes públicos. - Ascom PMSG - Foto: Julio Diniz

Uma grande ação envolvendo a Secretaria de Ordem Pública, através da Subsecretaria de Fiscalização de Posturas, e as secretarias de Meio Ambiente e de Transportes, desmobilizou eventos que aconteceriam de forma clandestina, na tarde deste sábado (3), na Praça Leonor Corrêa, no bairro Trindade, e no Colubandê.

As ocorrências fazem parte da Operação Cidade em Ordem, que realiza ações de ordenamento em espaços públicos para coibir atividades de eventos clandestinos em São Gonçalo, que não oferecem proteção e segurança à população, como reforço no policiamento, organização do trânsito e até a presença de ambulâncias, dependendo do tipo de festividade.

“A ação não tem o intuito de acabar com a diversão das pessoas, ela serve para reforçar a necessidade do preenchimento dos requisitos obrigatórios para a realização de um evento em locais públicos. É necessário seguir os trâmites legais para que o público possa desfrutar da festa com toda a segurança”, declarou o subsecretário de Fiscalização de Posturas, Rogério de Abreu Duarte.

A Subsecretaria de Fiscalização de Posturas conta com a Coordenadoria de Eventos, que é responsável pela elaboração do documento “Nada a opor” que autoriza - junto a outros departamentos como o Corpo de Bombeiros, a Polícia Militar, entre outros - a realização da festa. Para isso, é preciso que o responsável do evento procure o órgão com, no mínimo, 45 dias de antecedência da data marcada para a festividade.

Durante a ação no bairro Trindade, a Secretaria de Meio Ambiente esteve presente para verificar a emissão de ruídos no evento irregular. A Secretaria de Transportes realizou uma ação de ordenamento no trânsito ao entorno da praça, retirando carros que estavam estacionados de maneira irregular, além da averiguação de documentos dos motociclistas.

A ação contou com apoio de policiais militares da Operação São Gonçalo Presente e equipes da Base da Ronda Ostensiva Municipal (ROMU).

Também neste sábado (3), equipes da Subsecretaria de Fiscalização de Posturas estiveram em um posto de gasolina localizado na Avenida José Mendonça de Campos, cujo proprietário promovia festas clandestinas no espaço destinado ao abastecimento dos veículos. O responsável pelo posto já havia sido autuado e, por não cumprir a determinação, foi multado em 30 UFISG, que corresponde a R$ 1.244,41. As grades que obstruíam a via pública foram apreendidas.