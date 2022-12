Segundo o Isp, São Gonçalo conseguiu uma redução de 65% nas ocorrências relacionadas a roubo de rua. - Ascom PMSG - Foto: Fabio Guimarães

Segundo o Isp, São Gonçalo conseguiu uma redução de 65% nas ocorrências relacionadas a roubo de rua.Ascom PMSG - Foto: Fabio Guimarães

Publicado 07/12/2022 10:32 | Atualizado 07/12/2022 10:34

A Prefeitura de São Gonçalo vira e mexe afirma que a segurança na cidade tem sido uma das maiores prioridades da atual gestão. O Executivo disse que para isso, ações de patrulhamento são realizadas pelas vias públicas, por meio da integração entre as forças de segurança e o resultado é que os índices de criminalidade têm reduzido periodicamente.

Só para se ter uma ideia, em setembro deste ano, a cidade conseguiu uma redução de 65% nas ocorrências relacionadas a roubo de rua, se comparado ao mesmo período do ano de 2021, segundo o levantamento do Instituto de Segurança Pública (ISP).



"No mês de novembro, os resultados são ainda mais positivos, totalizando uma diminuição de 83% no mesmo indicador. Neste período em 2021, foram 23 ocorrências de roubo de rua, enquanto no mesmo mês este ano foram registrados somente quatro casos", comemora a Prefeitura na nota.





O saldo positivo se deve às ações de patrulhamento por meio da integração entre a Secretaria de Ordem Pública e a Operação São Gonçalo Presente, do governo estadual, com o apoio da Guarda Municipal, que tem trabalhado na estruturação de ações de rondas, de acordo com as informações obtidas pela mancha criminal do município.





O roubo de veículos também teve redução entre os meses de setembro e novembro deste ano registrando 13 ocorrências, enquanto no mesmo período referente a 2021, foram anotados 21 casos.







“Nosso objetivo é trabalhar sempre em conjunto com as forças de segurança no município. Nossos agentes trabalham com empenho e dedicação diariamente nas vias públicas, tudo para que a população possa andar com mais tranquilidade nas ruas da cidade”, disse o subsecretário de Ordem Pública, Anaelson Bonfim.