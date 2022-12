O espetáculo é baseado no texto original de Markus Zusak. - Divulgação

Publicado 06/12/2022 10:32

O Teatro Municipal George Savalla Gomes vai apresentar nesta quarta-feira (7), às 19h,a peça: "A Menina que Roubava Livros". O espetáculo marca a primeira estreia da adaptação do grupo teatral formado por pessoas com deficiência intelectual (Autismo e Síndrome de Down).

A apresentação tem o patrocínio do Governo do Estado do Rio de Janeiro, Secretaria de Estado de Cultura e Economia Criativa do Rio de Janeiro, através do Edital Retomada Cultural RJ2.

O espetáculo é baseado no texto original de Markus Zusak e tem como referência o filme "A menina que roubava livros", dirigido por Brian Percival. O espetáculo contará com intérprete de Libras, a Língua Brasileira de Sinais.

O Teatro Municipal fica localizado na Rua Dr. Feliciano Sodré, 100, no Centro de São Gonçalo. Sábado (7), às 19h, o espetáculo "A Menina que Roubava Livros". Classificação livre.