O Ilumina São Gonçalo vai garantir uma economia de 75% nos custos com energia elétrica da cidade.Ascom PMSG - Foto: Renan Otto

Publicado 06/12/2022 10:19

A Prefeitura de São Gonçalo informou que o programa Ilumina São Gonçalo concluiu a troca de lâmpadas em mais um bairro. "As equipes realizaram a substituição por led em 2.776 pontos na Trindade e agora seguem para a conclusão no Boaçu", afirmou o poder público.

O primeiro bairro a receber o programa foi o Jardim Catarina. O Ilumina São Gonçalo vai garantir uma economia de 75% nos custos com energia elétrica da cidade.





A substituição no Boaçu iniciou na Rua Alfredo Bahiense, às margens da rodovia BR-101, seguiu pela Rua Capitão Acácio, Rua Imboassu, passou pela Rua Sá Carvalho até chegar na Avenida Presidente Kennedy. Nesta segunda-feira (5) as equipes iniciam uma força tarefa para concluir 2 mil pontos que faltam no bairro.





Atualmente, além das equipes fazendo o serviço de troca, cerca de 10 caminhões estão realizando um mutirão para atender aos chamados do aplicativo Colab, onde a população pode solicitar o conserto de alguma lâmpada queimada.





Durante o trabalho por todo o município, serão utilizados mais de 20 caminhões de iluminação pública. Antes, a cidade só contava com quatro caminhões à disposição para atuar nos reparos e trocas de lâmpadas. A meta é instalar, por semana, uma média de 1.200 lâmpadas LED.