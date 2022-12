Ao todo, 800 alunos se reuniram para a conclusão do curso. - Ascom PMSG - Foto: Júlio Diniz

Ao todo, 800 alunos se reuniram para a conclusão do curso.Ascom PMSG - Foto: Júlio Diniz

Publicado 08/12/2022 10:26

Após um semestre de muito aprendizado, onze escolas municipais participaram, nesta quarta-feira (7), da formatura do Programa Educacional de Resistências às Drogas (Proerd), da Polícia Militar do Rio de Janeiro (PMERJ). Ao todo, 800 alunos se reuniram para a conclusão do curso, que tem como objetivo discutir e alertar sobre a temática das drogas, do abuso de álcool e vícios. O evento contou com a presença do secretário de Educação, Maurício Nascimento, e do tenente-coronel Gilbert dos Santos, comandante do 7º Batalhão da Polícia Militar.

Em uma cerimônia animada, os instrutores do Proerd premiaram os alunos que mais se destacaram ao longo das aulas e leram algumas redações que sintetizaram melhor o que foi absorvido pelos alunos. A aluna Lara Chagas, da Escola Municipal Jovita Maria de Jesus, no Gradim, ressaltou em seu texto a diferença que o programa fez em sua vida.

“Eu aprendi que bebidas alcoólicas são proibidas para menores de 18 anos e que drogas estragam a nossa vida. Eu acho muito importante ficar longe das drogas e da violência, porque isso pode estragar o meu futuro, já que eu quero ser advogada e, para isso, preciso ter muita saúde. O Proerd me ajudará sempre para lembrar que tudo que eu fizer por impulso pode ter uma consequência no futuro”, escreveu a aluna.

O secretário de Educação, Maurício Nascimento, parabenizou os alunos pela conquista e reforçou o compromisso do governo com os alunos da rede municipal. Para ele, esse programa faz um trabalho importante de prevenção.

“Gostaria de parabenizar a organização do Proerd e a Polícia Militar, assim como das diretoras das escolas municipais. A polícia não faz apenas o trabalho nas ruas, ela também tem um papel de prevenção e o programa atua para orientar e fornece uma base para os nossos alunos. Tenho certeza que todos aqui vão levar os ensinamentos para a vida”, disse o secretário.