A Vigilância Sanitária de São Gonçalo alerta para consumo de produto perigoso.Divulgação

Publicado 10/01/2023 08:58

O Departamento de Controle de Zoonoses e Vigilância Sanitária da Secretaria de Saúde e Defesa Civil de São Gonçalo informou que vai realizar ações de fiscalização para retirar dos comércios da cidade todos os produtos fabricados pela empresa Microfarma Indústria e Comércio Ltda (CNPJ nº 68.722.743/0001-09), principalmente a pomada modeladora capilar Cassu Braids, que está relacionada a casos de queimaduras e intoxicação.

A empresa, localizada em Magé, não possui qualquer liberação dos órgãos fiscalizadores para fabricar produtos e a portaria nº143/2023, de 4 de janeiro deste ano da Secretaria de Estado de Saúde (SES), determina a proibição de comercialização e busca e apreensão dos produtos nos comércios de todo o Estado do Rio. Os produtos são distribuídos pelo Instituto Cassulinha Cabelos Comércio e Serviço LTDA.

A Vigilância Sanitária de São Gonçalo começou as fiscalizações na última quinta-feira (5) e continuará as ações, na nesta semana, em farmácias, drogarias, mercados, salões de beleza e de colocação de implantes e cabelos sintéticos. Ainda não foram encontrados produtos da empresa nas prateleiras das farmácias fiscalizadas no município.

O diretor da Vigilância Sanitária, Marcelo Sá Lima, orienta que os gonçalenses que tenham os produtos da empresa Microfarma em casa façam o descarte e deixem de usar os produtos, já que estão causando danos.

“Solicito que o uso seja descontinuado imediatamente e, em caso de irritabilidade ou desconforto facial, procurem atendimento médico emergencial. Também oriento que as pessoas devem comprar produtos devidamente registrados na Anvisa. É muito importante sabermos o que estamos consumindo", disse o diretor.

Para consultar os produtos que constam como regulares e irregulares na Anvisa, os gonçalenses podem pesquisar nos seguintes endereços: [bit.ly/ConsultasAnvisa](http://bit.ly/ConsultasAnvisa) e [bit.ly/IrregularesAnvisa](http://bit.ly/IrregularesAnvisa), respectivamente.

A ocorrência de efeitos indesejáveis à saúde de produtos cosméticos, de higiene pessoal, perfumes, saneantes e alimentos registrados na Anvisa também podem ser registrados no link: [bit.ly/NOTCIDADAO](http://bit.ly/NOTCIDADAO).