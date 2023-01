A nova loja em Alcântara promete atender a grande demanda em São Gonçalo. - Divulgação

A nova loja em Alcântara promete atender a grande demanda em São Gonçalo.Divulgação

Publicado 10/01/2023 09:13 | Atualizado 10/01/2023 09:13

Os milhares de clientes de cartões de transporte da região ganharam uma nova loja para o atendimento de cartões recarregáveis (Expresso e Vale-Transporte) e cartões de Gratuidade. Para trazer ainda mais comodidade A Riocard Mais inaugurou, nesta segunda-feira (9.01), a sua nova loja no Pátio Alcântara, que passa a ser a única da empresa em São Gonçalo.

Segundo a empresa, as duas lojas existentes (Assaí e no próprio Shopping) serão fechadas, dando lugar a um espaço mais moderno, mais amplo, com layout mais moderno e maior conforto para o atendimento dos usuários dos cartões Riocard Mais. A inauguração faz parte da estratégia da empresa de ampliar e aprimorar a sua rede de atendimento.



- Com a nova loja na região, atendemos a grande demanda que temos em São Gonçalo, reforçando o nosso compromisso de prestar um serviço mais eficaz, oferecendo comodidade e agilidade em nosso atendimento - conta Melissa Sartori, gerente de marketing da Riocard Mais. – Teremos um espaço multisserviços, mais moderno, bonito e confortável para os nossos clientes, que terão uma melhor experiência em sua visita – completa.



Na loja, os atendimentos serão feitos através de senha, com lugares confortáveis para uma eventual espera. Serão 10 colaboradores em 7 posições de atendimento, distribuídos em uma área de quase 100 m². O horário de funcionamento é de segunda a sexta-feira, de 9h às 18h.



A Riocard Mais



A Riocard Mais é a maior empresa de bilhetagem eletrônica do país, sendo referência internacional. O cartão é multimodal, aceito em todos os meios de transporte público e integra mais de 70 cidades no Estado do Rio de Janeiro. Ao todo, são mais de 5 milhões de cartões ativos e, por mês, são realizadas cerca de 130 milhões de transações eletrônicas. A empresa disponibiliza ampla rede de atendimento aos clientes por meio de redes sociais, central telefônica, 20 lojas físicas, mais de 300 máquinas de autoatendimento e mais de 900 pontos de recarga em todo o Estado.



A nova loja Riocard Mais São Gonçalo fica no endereço: Pátio Alcântara - Praça Carlos Gianelli, s/n - Alcântara, São Gonçalo e funcionamento de segunda a sexta-feira, de 9h às 18h.