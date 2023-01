O projeto é realizado pela Secretaria de Assistência Social em parcerias com outras secretarias do município. - Divulgação

O projeto é realizado pela Secretaria de Assistência Social em parcerias com outras secretarias do município.Divulgação

Publicado 11/01/2023 09:17

Criado com o objetivo de levar serviços de assistência para os moradores das áreas mais vulneráveis de São Gonçalo de forma gratuita e acessível, o Cidadania Itinerante já atendeu a mais de 40 mil pessoas durante as ações realizadas em 37 bairros, segundo a Prefeitura.

"O projeto, realizado pela Secretaria de Assistência Social em parcerias com outras secretarias do município, aproxima o cidadão de serviços jurídicos, assistenciais, de Saúde, além de orientações para ingressar no mercado de trabalho", afirma o Executivo gonçalense.

"Inicialmente, criamos o projeto para alcançar as demandas sociais dos mais vulneráveis durante o retorno da normalidade após grave período de pandemia. No entanto, mesmo com o avanço da vacinação contra a covid-19 e a pandemia estabilizada, notamos que, com a ação, poderíamos continuar auxiliando muitos gonçalenses com os serviços que oferecíamos semanalmente de maneira itinerante", declarou o secretário de Assistência Social, Edinaldo Basílio.

O sucesso das ações realizadas no projeto foi tão significativo que foi instituído como política pública no município. O programa será retomado no dia 4 de fevereiro, no bairro Miriambi.

Durante a ação, são oferecidos serviços de orientação jurídica, instruções sobre o SINE e o CRAS, isenção para certidão de nascimento, casamento e segunda via de identidade, orientação ao combate à violência contra as mulheres, verificação sobre o direito à tarifa social da Enel e da Águas do Rio, aferição de pressão arterial, orientação para o Programa Auxílio Brasil, Odontomóvel, corte de cabelo, manicure e recreação infantil.

Aos interessados, a Prefeitura divulga com antecedência no site e nas redes sociais os locais que vão receber o Cidadania Itinerante.