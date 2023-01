O responsável pode escolher, de acordo com a turma desejada e disponibilidade de vagas. - Foto: Júlio Diniz

O responsável pode escolher, de acordo com a turma desejada e disponibilidade de vagas.Foto: Júlio Diniz

Publicado 31/01/2023 09:00

A Secretaria Municipal de Educação de São Gonçalo informou que reabriu, na última segunda-feira (30), a oferta das vagas remanescentes das escolas municipais e creches conveniadas exclusivamente pelo link http://vagasremanescentes.siseducsg.org.br, como forma de facilitar a disponibilização de vagas e evitar filas. Já os alunos da Educação de Jovens e Adultos (EJA) também já podem realizar a matrícula, mas de forma presencial na escola desejada, e o prazo é até o dia 3 de fevereiro.

Na plataforma das vagas remanescentes, o responsável pode escolher, de acordo com a turma desejada e disponibilidade de vagas, onde fará a alocação do aluno e terá o prazo de dois dias para efetivar a matrícula presencialmente na unidade, apresentando o comprovante de pré-matrícula emitido pelo site (o print da tela com o comprovante será válido). A ausência do responsável neste período implicará na perda da vaga, que será disponibilizada novamente para a comunidade.

A Secretaria, entendendo a demanda crescente por vagas em escolas municipais, abriu, na pré-matrícula para o ano letivo de 2023, mais 68 novas turmas, totalizando 1700 vagas a mais do que no ano passado, que contemplam Educação Infantil, Fundamental I e Fundamental II. Ainda este ano, mais duas creches começam a ser construídas, nos bairros Bom Retiro e Almerinda, e uma creche, em Marambaia, já está em fase de finalização. Com isso, o município vai oferecer mais 300 vagas para a Educação Infantil.

Documentos necessários para realizar a matrícula (originais e cópias):

– Certidão de nascimento do aluno ou documento que a substitua;

– 2 fotos 3×4;

– Histórico escolar ou declaração de escolaridade, constando o ano escolar para o qual está habilitado;

– Comprovante de residência com CEP;

– Carteira de vacinação com fator R.H. e grupo sanguíneo;

– Carteira de identidade e CPF do aluno, quando houver; Para maiores de 18 anos é necessário a Carteira de Identidade e o Certificado de Reservista.

– Carteira de identidade e CPF do responsável;

– Cartão Nacional de Saúde (Cartão do SUS) e NIS com numeração do menor.