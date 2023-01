O evento reuniu diversas atrações voltadas para toda a família, incluindo modalidades esportivas, culturais e de ações de assistência social. - Divulgação

Publicado 30/01/2023 09:05

O Sesc Verão, em sua primeira edição, que teve início no último sábado (28), na Arena São Gonçalo, em Alcântara, reuniu diversas atrações voltadas para toda a família, incluindo modalidades esportivas, culturais e ações de assistência social. Aos estrear junto com o evento na cidade, a Companhia Águas do Rio também marcou presença e ofereceu atendimento comercial e atividades socioeducacionais.

Segundo as informações, no próximo fim de semana entre 4, a 12/02, também haverá mais atividades até às 17h. Os participantes poderão comparecer na tenda da concessionária para receber informações ou atendimento para negociação de débitos, cadastramento, troca de titularidade, solicitação de ligação nova de água, emissão de 2ª via de conta, entre outros serviços comerciais.

“Essa é mais uma oportunidade de estarmos próximos dos clientes para que eles consigam sanar dúvidas e resolver demandas referentes aos nossos serviços. Por isso, para que o cliente saia com tudo resolvido é muito importante que não esqueça de levar seus documentos pessoais”, afirma o coordenador Comercial da Águas do Rio, Antônio Rafael Mesquita.

Já para o público infantil a diversão está garantida com a equipe da Responsabilidade Social da empresa. De uma forma lúdica, um jogo da memória abordando a temática do saneamento, tem o intuito de despertar a percepção dos pequenos sobre a importância da água tratada, do esgotamento sanitário e da preservação do meio ambiente.

“A ideia é fazer com que as crianças brinquem aprendendo. Sabemos que elas são os adultos de amanhã, e, para prosperarmos no futuro, é fundamental que esse conhecimento seja passado para a próxima geração”, ressalta a analista de Responsabilidade Social da concessionária, Ana Paula Velasco.

A programação do Sesc Verão São Gonçalo é gratuita e vai contar com shows de artistas conhecidos nacionalmente e talentos locais, oficinas com ídolos do esporte, arenas esportivas, pista de skate, exposição de pipas e cataventos, oficinas de brinquedos com materiais reaproveitados e de viseira, bandana e ecobag, jogos como frescobol e futmesa, aulão de ritmos, gincanas, entre muitas outras atrações.