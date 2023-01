O Café do Trabalhador garante a luta contra a insegurança alimentar. - Divulgação

Publicado 27/01/2023 10:50 | Atualizado 27/01/2023 10:59

O Café do Trabalhador, programa do Governo do Estado que fornece a primeira refeição do dia ao preço popular de R$ 0,50, chegou à marca de 1 milhão de cafés servidos em apenas seis meses de funcionamento. Além de São Gonçalo o todo, já são 26 municípios atendidos e 28 pontos em diferentes localidades no estado.

A iniciativa é encontrada em estações de transporte público e destinada a trabalhadores, estudantes, idosos e transeuntes. Até junho deste ano a previsão é que o investimento no projeto alcance R$ 40 milhões em recursos. Pão com manteiga, café, leite e uma fruta são os alimentos que compõem o kit do Café do Trabalhador. Os clientes ainda recebem guardanapos, mexedor descartável, sachês de açúcar ou adoçante.







- Esse projeto é um grande aliado da população fluminense que precisa acordar cedo e acaba saindo de casa sem garantir o café da manhã. Com a primeira refeição do dia assegurada, esse trabalhador tem acesso a uma refeição balanceada e de qualidade para iniciar as atividades do dia - diz o governador Cláudio Castro.







O projeto, administrado pela Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social e Direitos Humanos (SEDSODH), também tem como característica a contratação de moradores que residem próximo aos polos, de modo a fomentar a empregabilidade local. Em cada unidade a movimentação é grande e são distribuídos em média 500 kits por dia. A previsão é de que novos pontos sejam inaugurados durante o ano.







- A insegurança alimentar tem se agravado no Brasil, e o Café do Trabalhador é um importante passo do Governo do Estado no enfrentamento desta questão. Chegamos ao sexto mês do programa e temos muito ainda a avançar, mas nos sentimos realizados em poder garantir, mesmo que em estágios iniciais, um dos direitos primordiais e universais, que é o acesso à alimentação adequada, segura e em quantidade suficiente para quem precisa - ressalta o superintendente de Segurança Alimentar da Secretaria de Desenvolvimento Social e Direitos Humanos no Estado, Victor Hugo Miranda.







O kit do Café do Trabalhador tem feito sucesso por onde passa e atraído consumidores de diferentes municípios.







- Todo dia de manhã eu passo aqui e vou para a minha luta. Minha esposa ficou até brava, porque deixo de tomar o café em casa para tomar aqui - disse o morador de Itaboraí Francisco Carlos, de 42 anos.







O Café do Trabalhador, além de São Gonçalo, está presente nos seguintes municípios: Magé, Macaé, Santo Antônio de Pádua, Campos, Itaocara, Campos dos Goytacazes, Itaboraí, São Francisco de Itabapoana, Itaperuna, Bom Jesus de Itabapoana, São João da Barra, Teresópolis, Barra Mansa, Rio das Ostras, Miguel Pereira, Paty do Alferes, Tanguá, Queimados, Guapimirim, Rio Bonito, Nova Friburgo, Angra dos Reis, Três Rios, Cordeiro, Nova Iguaçu e Mendes.