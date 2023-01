A Secretaria de Saúde reforça que não houve irregularidades no processo na compra do móveis. - Divulgação Ascom PMSG - Foto: Renan Otto

Publicado 30/01/2023 09:26

Depois das últimas matérias com escândalo de super faturamento dos mobiliário para hospitais publicadas por um jornal periódico de grande circulação o prefeito de São Gonçalo, Capitão Nelson, determinou nova avaliação da contratação da ata de registro de preços dos itens adquiridos em processo de compras de mobiliário para as unidades de saúde, em 2022, pela Secretaria de Saúde.

"Ele solicitou uma auditoria imediata, por técnicos de outras secretarias, para apuração dos fatos, a fim de que não haja quaisquer dúvidas em relação à lisura do processo, questionado em denúncia", afirma o Executivo no texto.



A Secretaria de Saúde reforça que não houve irregularidades no processo e explica que os móveis foram escolhidos de acordo com as especificações técnicas contidas na ata de preços utilizada, dentro da legalidade e com valores de mercado. Importante ressaltar que os preços inferiores apresentados na denúncia não se referem aos móveis comprados pelo município.



Os móveis adquiridos estão sendo colocados em uso à medida que as unidades de saúde em reforma ou em construção são entregues. Toda a rede de atenção básica está sendo reestruturada.



O prefeito Capitão Nelson destacou que, nos últimos dois anos, o município vem atuando em ações para a melhoria tanto das estruturas físicas quanto do atendimento nas unidades de saúde. A atual gestão assumiu o governo com a Saúde em situação caótica: centro de imagens fechado, unidades sucateadas e o pronto socorro de urgência e emergência com capacidade saturada.



Nesta semana, o município abriu licitação para a construção do novo hospital de emergência, já colocou em funcionamento o Hospital do Câncer e do Coração, está prestes a inaugurar o Centro de Imagens e Especialidades, reformou e adequou 15 unidades de saúde da família, outras 11 estão em obras, mais 11 serão contempladas ainda este ano e duas clínicas especializadas estão em construção.



"O prefeito Capitão Nelson lembrou que acompanha pessoalmente todas as intervenções realizadas na cidade, dia após dia, e faz pelo menos uma reunião semanal com a equipe da Secretaria de Saúde, a fim de acelerar os procedimentos e garantir um atendimento mais humanizado e de qualidade aos gonçalenses. Ele reiterou sua confiança na equipe e afirmou esperar que os fatos sejam esclarecidos o quanto antes", explica a Prefeitura na nota.