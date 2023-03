Segundo o secretário de Esporte e Lazer, Bruno Porto, o objetivo é resgatar o protagonismo dos atletas da cidade. - Divulgação Ascom PMSG - Foto: Renan Otto

Segundo o secretário de Esporte e Lazer, Bruno Porto, o objetivo é resgatar o protagonismo dos atletas da cidade.Divulgação Ascom PMSG - Foto: Renan Otto

A Secretaria de Esporte e Lazer da Prefeitura de São Gonçalo informou que deu início, nesta quarta-feira (1), ao processo seletivo para o projeto Superação no Handebol, cujo objetivo é formar um time que será base para competições de alto rendimento da modalidade. O programa é uma parceria com o Ministério do Esporte, através da Secretaria de Esporte de Alto Rendimento.

“Mais de 70 jovens foram inscritos no projeto. Isso mostra a força de São Gonçalo no esporte de alto rendimento. Nosso objetivo é resgatar o protagonismo desses atletas da cidade nas principais competições do país”, afirmou o secretário de Esporte e Lazer, Bruno Porto.

A iniciativa vai selecionar 20 meninas e 20 meninos de até 16 anos. A multicampeã Zezé Sales é a coordenadora do projeto e o corpo técnico é formado inteiramente por atletas campeões da categoria. A treinadora da equipe feminina é Daly, tricampeã dos Jogos Pan-Americanos, com participação na seleção brasileira de handebol feminino que foi pela primeira vez aos Jogos Olímpicos de 2000 em Sydney. Já Marcus Vinícius Lopes, o Tio Roy, também ex-atleta da seleção brasileira de handebol, vai comandar o time masculino. Os atletas Anna Karollyne Silva e Anderson Armond serão os auxiliares técnicos das equipes.

“Muito feliz em poder estar presenciando a retomada da valorização do handebol na cidade, especialmente dentro do Clube Mauá, berço da modalidade em São Gonçalo, onde iniciei minha carreira esportiva. Toda a equipe técnica está muito empolgada e focada na formação dos times”, declarou Zezé.

O processo seletivo seguirá por duas semanas, na quadra do Clube Esportivo Mauá, até que as equipes, feminina e masculina, sejam formadas.

Marcelo Luis Leite, mais conhecido no mundo do handebol como “Mamute”, foi por muitos anos jogador da modalidade na cidade e quando ficou sabendo da iniciativa não hesitou em inscrever o filho Felipe, de 16 anos.

“O que a Prefeitura de São Gonçalo está proporcionando para esses jovens é algo grandioso que na minha época não teve. Todas as competições que participávamos eram através de doações e rifas que fazíamos e mesmo assim muitos atletas foram revelados na cidade, imagina agora com esse incentivo. Me alegra muito poder ver o interesse do município pelo esporte, pela valorização do atleta. Estou muito empolgado e torcendo muito para que a iniciativa se amplie porque eu sou a prova viva de que o esporte salva. É através dele que formei meu caráter, onde tive acesso a vivências que jamais teria se não fosse o handebol. E, como pai, quero isso também para o meu filho”, afirmou Marcelo.

Evilane Lima, mãe da jovem Marcele de 13 anos, também acredita no poder do esporte na formação do indivíduo.

“Minha filha teve o primeiro contato com o handebol na escola e se apaixonou pelo esporte. Fiquei um tempo procurando um lugar para que ela pudesse treinar porque sei da importância da prática do esporte para uma criança e um adolescente, até que surgiu o projeto e, junto com ela, logo fizemos a inscrição. Ela está muito empolgada. O principal conselho que dei para ela foi: divirta-se! Sabemos que, se tudo der certo, pode até virar uma profissão, mas o foco agora é ela ter acesso aos benefícios sociais e de humanidade que o esporte é capaz de proporcionar”, disse Evilane.