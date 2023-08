Gabinete de rua: parlamentar gonçalense quer ouvir a população - Divulgação/Ascom

Publicado 07/08/2023 09:43

São Gonçalo -- Nesta segunda-feira (07), o deputado estadual Douglas Ruas transfere seu local de trabalho para as ruas de São Gonçalo. O Gabinete na Rua estará no calçadão em frente ao Prédio do Relógio, no Alcântara. Ao lado de sua equipe, o parlamentar vai receber a população e conversar sobre suas principais necessidades, em busca de uma atuação mais assertiva na Assembleia Legislativa do RJ (Alerj). A ação terá início às 10h e vai se estender até o fim da tarde.

O Gabinete na Rua começa por São Gonçalo, onde Douglas Ruas recebeu mais de 90% dos seus 175 mil votos nas eleições de 2022. Morador da cidade, o deputado foi secretário de Gestão Integrada e Projetos Especiais da prefeitura na atual administração. “Esse contato mais próximo com a população vai nos ajudar a nos concentrar nos problemas mais urgentes dos cidadãos, buscar soluções e elaborar projetos que possam melhorar a vida das pessoas na prática. ”, explica o deputado.