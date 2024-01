Julia Sobreira: secretária de turismo e cultura de São Gonçalo desenvolve ações estratégicas - Divulgação/PMSG

Julia Sobreira: secretária de turismo e cultura de São Gonçalo desenvolve ações estratégicas Divulgação/PMSG

Publicado 08/01/2024 11:56

São Gonçalo - Graduada em História pela Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro (UFRJ), com ampla experiência em Políticas Públicas, Julia Sobreira, a Secretária de Turismo e Cultura da Prefeitura Municipal de São Gonçalo, está imprimindo uma nova era na gestão cultural da região.

Preocupada em oferecer mais espaço aos artistas locais – portanto, fomentando com atenção a cena da cidade que já revelou ao mundo artistas como Claudinho & Buchecha, Claudia Leitte, Orochi e Seu Jorge – Julia e equipe estão mapeando toda a produção cultural feita em São Gonçalo, em seus diversos segmentos.



“Já trabalhei no Governo do Estado, no Terceiro Setor, na Prefeitura de Nova Iguaçu e na Prefeitura de São João do Meriti. Então tenho uma estrada grande no poder público, e fui convidada pelo Prefeito Capitão Nelson para a Secretaria Municipal de Turismo e Cultura em São Gonçalo em junho de 2023”, disse Julia, que destacou ações que já causaram impacto na cidade. “Eu tenho o perfil técnico, já que fui Subsecretária de Planejamento do município. Lá, implementamos o Plano Estratégico Novos Rumos, e o prefeito quis repetir esse modelo na Cultura, que está dando muito certo”, explicou a secretária, que chegou com a missão de conduzir a aplicação dos R$ 13 milhões das leis Paulo Gustavo e Aldir Blanc no município. Os recursos virão do Ministério da Cultura (MinC).



Julia mostra que, no período que está na pasta, conseguiu reorganizar e criar indicadores sobre a Cultura de São Gonçalo. “É muito importante que a gente trate a cultura não apenas com seu valor subjetivo, mas com o valor econômico que passa pela economia criativa. Além de oferecer entretenimento, a cultura gera dinheiro”, disse ela, contando que mais de 1.300 artistas se inscreveram na Lei Paulo Gustavo. “Estamos trabalhando para profissionalizar a cultura de São Gonçalo, com várias ações implementadas. Criamos laboratórios para que os fazedores de cultura da cidade pudessem aprender a inscrever seus projetos nos editais. Foi uma capacitação que nos aproximou da classe”, concluiu a secretária, que é Pós-graduanda no Master em Liderança e Gestão Pública (MLG) do CLP – Liderança Pública.



VISIBILIDADE



A secretária Julia Sobreira destaca que a Lei Paulo Gustavo usou como coeficiente a densidade populacional para a liberação de verbas, o que fez com que São Gonçalo ficasse em segundo lugar no Estado em termos de arrecadação. “Queremos mostrar que, com recursos, a gente consegue. Vamos implementar o Mapa da Cultura, onde vamos mostrar tudo que faremos com esses recursos e, pela primeira vez na cidade, as ações serão georeferenciadas”, comentou, dizendo que é importante utilizar os equipamentos culturais da cidade com programações de qualidade, já que a cultura é feita para o povo. “Apostamos muito no Centro de Tradições Nordestinas, temos o Carnaval com sete palcos espalhados pelo município, além da festa de Corpus Christi que é considerada a maior da região”, exemplifica. “Também será reaberta a Casa das Artes, com uma exposição sobre o hip hop – que é uma expressão artística que tem um espaço imenso em São Gonçalo. E o filme de Claudinho & Buchecha, por exemplo, começa falando do Boaçu e nos colocou na vitrine. São Gonçalo é um lugar de potência, não de carência”, encerra ela.



Quem quiser conhecer melhor as ações da Secretaria Municipal de Turismo e Cultura de São Gonçalo pode visitar o Instagram @culturaeturismosg.