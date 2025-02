São Gonçalo: serão doze encontros para os alunos debaterem conhecimentos - Renan Otto

São Gonçalo: serão doze encontros para os alunos debaterem conhecimentosRenan Otto

Publicado 24/02/2025 07:01

São Gonçalo - Alunos do Curso de Agentes de Reflorestamento participaram do primeiro seminário da formação, tendo como tema "Recursos Hídricos". O evento aconteceu no ICBEU, no Zé Garoto. Serão 12 seminários até o final do curso, que termina em maio. O curso gratuito é oferecido pela Secretaria de Meio Ambiente e Transportes da Prefeitura de São Gonçalo, em parceria com a Ecologic e com o Instituto Internacional De La Sante et De L’Environnement. O curso tem como objetivo capacitar os alunos para atuarem diretamente no reflorestamento e na preservação ambiental. No total, são 200 alunos divididos em quatro turmas, entre período da manhã e tarde.

“Os seminários são muito importantes para os alunos, pois ajuda no desenvolvimento dos conteúdos, das semânticas, na apresentação em público. Além disso, essas atividades ajudam na congregação dos alunos de todas as turmas do curso, sintonizando os conhecimentos”, destacou o engenheiro florestal e coordenador do curso, Pedro Barbosa.

Os seminários são voltados para os alunos, porém são abertos ao público que tenha interesse em saber mais sobre os aprendizados do curso. Este primeiro seminário começou com uma apresentação dos alunos Eduarda Gonçalves e Nikolas França. Em seguida, o biólogo, César Benevides, da Cedae, realizou uma palestra com o tema “Gente, Floresta e Água”e a bióloga Letícia Moraes, da Ecologic, palestrou sobre a renaturalização da bacia do Rio Jacaré.

O evento foi finalizado com um espaço para debates com os instrutores Geórgia Rocha e Pedro Barbosa. A aluna Claudilene Araújo, de 20 anos, reforçou a importância do curso. “Do jeito que o mundo caminha, é importante obter mais conhecimento sobre o meio ambiente e a preservação. Além de tudo, todos os aprendizados aqui são importantes para o meu currículo, conhecer sobre florestas, matas pode me ajudar também na minha futura profissão”, afirmou.

As aulas do curso tiveram início em novembro de 2024 e são divididas em aulas presenciais teóricas (130 horas), práticas (60 horas), online (44 horas) e cursos livres online (54 horas). Os alunos que obtiverem mais de 75% de frequência mínima, com engajamento e participação, receberão um certificado de conclusão.