São Gonçalo: a partir de abril serão promovidos na cidade eventos esportivos e campeonatos envolvendo todos os núcleos e modalidades - Julio Diniz

Publicado 24/03/2025 08:56

São Gonçalo - Na manhã deste sábado (22), o projeto “Esporte em Ação”, realizado pela Fundação de Artes, Esporte e Lazer de São Gonçalo (Faelsg), promoveu um aulão de ginástica gratuito, das 7h às 8h, no Núcleo 16, localizado no Centro da cidade. O evento foi aberto ao público e, além da aula de ginástica, também contou com a graduação dos alunos matriculados na modalidade Muay Thai.

Durante a aula de ginástica, os participantes realizaram diversos exercícios que proporcionaram benefícios para a saúde física e mental, como fortalecimento muscular, melhora da flexibilidade, equilíbrio e postura. Emanuelle Nicácio Ventura, coordenadora do projeto, destacou a importância da iniciativa: "O projeto 'Esporte em Ação' é gratuito para toda a população e visa promover a inclusão social, saúde e bem-estar da comunidade. Nosso objetivo é oferecer oportunidades de práticas esportivas de qualidade, sem custos, para pessoas a partir de seis anos de idade. A proposta é contribuir para a formação de cidadãos mais saudáveis, ativos e engajados com a sociedade. Nosso público-alvo são os moradores do município com ênfase nas comunidades mais vulneráveis e carentes de acesso a oportunidades."

Além da ginástica, a cerimônia de graduação dos alunos de Muay Thai marcou o progresso dos participantes na modalidade. A graduação é representada por uma corda chamada Prajied, que é colocada no braço esquerdo, próximo ao coração. Cada etapa da graduação é representada por uma cor diferente. O professor Welton Carlos dos Santos explicou o processo: "A grande maioria dos alunos do projeto está indo para a faixa branca, pois o projeto está iniciando. Essa fase de iniciação é onde ensinamos os fundamentos, a história do Muay Thai, e com base nisso, começamos o processo de evolução do aluno através das graduações".

O projeto Esporte em Ação oferece a modalidade de Muay Thai, junto com outras atividades esportivas, em diversos núcleos de São Gonçalo, incluindo Largo da Ideia, Monjolos, Vista Alegre, Galo Branco, Sacramento, Mutondo, Alcântara, Salgueiro, Neves, Mundel, Jockey, Jardim Catarina, Centro, Santa Catarina e Rio do Ouro. Para participar, os interessados devem realizar a inscrição nos próprios núcleos.

Esporte em Ação - Com o objetivo de atender a 2 mil pessoas a partir dos 6 anos de idade, em 20 núcleos distribuídos em áreas de vulnerabilidade social da cidade de São Gonçalo, de forma gratuita, o Projeto “Esporte em Ação” acontece desde outubro de 2024, em 20 núcleos do município, com mais de 10 modalidades de esportes disponíveis. A ação é uma parceria da Fundação de Artes, Esporte e Lazer de São Gonçalo (Faelsg) com o Ministério do Esporte. A partir de abril de 2025, serão promovidos eventos esportivos e campeonatos envolvendo todos os núcleos e modalidades, que englobam lutas (judô, jiu jitsu, muay thai, capoeira, karatê e kickboxing), dança, basquete, handebol, handbeach, futsal, futebol de campo, futebol society e voleibol.