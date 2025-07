São Gonçalo: evento Gastrosamba terá diversas atrações gratuitas este final de semana - Divulgação

Publicado 24/07/2025 12:43

São Gonçalo - Entre os dias 25 e 27 de julho, o São Gonçalo Shopping, administrado pela NIAD, será palco de uma grande celebração da cultura brasileira. O festival Gastrosamba chega à cidade com uma mistura irresistível de gastronomia de rua, cervejas artesanais e muito samba, prometendo três dias de diversão para toda a família — e o melhor: com entrada gratuita.



O evento acontece no estacionamento do shopping e reúne uma verdadeira maratona de sabores e ritmos. No cardápio, delícias como hambúrguer artesanal, churrasco na brasa, carne de sol, crepe, pastel, tapioca, torresmo, frango frito, churros, petiscos diversos, doces, drinks e caipifrutas. Para os amantes de cerveja, o destaque é o paredão com cervejas artesanais de diferentes estilos, incluindo Pilsen, chope de vinho, Blond Ale, Red Ale, IPA e Golden Ale.

O Gastrosamba é um convite para celebrar a alegria, o sabor e a música brasileira em um só lugar. Um programa perfeito para reunir amigos e família em um ambiente descontraído, vibrante e cheio de sabor. A programação musical é outro atrativo à parte, com shows ao vivo e DJs animando os três dias do festival, tudo gratuito:



SERVIÇO:



Sexta-feira, dia 25

17h: DJ

20h: Grupo Nascente



Sábado, dia 26

15h: DJ

16h e 18h: Grupo Tranquilizou

17h e 19h: DJ

20h: Grupo Papo de Quintal



Domingo, dia 27



15h: DJ

16h e 18h: Grupo Diz no Pé

17h e 19h: DJ

20h: Grupo Compasso do Tempo

Local: Estacionamento do São Gonçalo Shopping



Valor: Entrada gratuita