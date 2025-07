São Gonçalo: obra de infraestrutura foi iniciada há cerca de três meses, após um trecho da rua ceder - Julio Diniz

São Gonçalo: obra de infraestrutura foi iniciada há cerca de três meses, após um trecho da rua cederJulio Diniz

São Gonçalo - A Secretaria de Desenvolvimento Urbano da Prefeitura de São Gonçalo realizou, na manhã desta sexta-feira (25), a instalação de galerias celulares no canal que passa pela Travessa Figueiredo, na Venda da Cruz.

A obra de infraestrutura foi iniciada há cerca de três meses, após um trecho da rua ceder. Toda a área vinha sendo preparada para receber as galerias. A canalização evita enchentes e erosões na área, facilitando o ir e vir e a segurança dos moradores.

O secretário de Desenvolvimento Urbano, Júnior Barboza, reforça a importância dessa revitalização. “Realizamos um trabalho de limpeza no canal que passa por aqui e a preparação para o assentamento das aduelas. Esse processo é de suma relevância para a canalização, garantindo uma melhor estrutura e qualidade de vida para os moradores da região,” afirmou.

Após a instalação das galerias, a intervenção seguirá com ações de urbanização, com confecção de calçadas e recuperação do pavimento danificado. A moradora Nelita Neves, de 75 anos, conta que vive há 60 anos na travessa e está muito feliz em ver a obra de melhoria no local. “A rua caiu e passar por aqui era muito perigoso. Agora não tem mais risco de enchente também. Vejo que, com a instalação dessa galeria hoje, vai ficar ainda melhor, foi um ótimo trabalho”, afirmou.