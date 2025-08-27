São Gonçalo: ação faz parte do projeto Jornada de Educação Alimentar e Nutricional, desenvolvido pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE) - Luiz Carvalho

São Gonçalo: ação faz parte do projeto Jornada de Educação Alimentar e Nutricional, desenvolvido pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE)Luiz Carvalho

Publicado 27/08/2025 17:53

São Gonçalo - Os alunos da Escola Estadual Municipalizada Itaitindiba, em Santa Izabel, tiveram um dia voltado para a alimentação saudável, nesta quarta-feira (27). Eles receberam a visita de agricultores que fornecem frutas, verduras e legumes para a merenda escolar, que conversaram com os alunos sobre o cultivo dos alimentos. Além disso, os produtores fizeram uma feirinha com os produtos, onde os alunos puderam aprender sobre as propriedades nutricionais e educação financeira.

“É muito gratificante porque você vê o destino final daquilo que você planta. Eu trouxe a alface e é muito bom ver esse produto chegando no consumidor, que é um consumidor especial. Eu tenho muito cuidado com a hortaliça porque sei que são as crianças que vão consumir”, afirmou o agricultor Antonio Anholetti. A ação faz parte do projeto “Jornada de Educação Alimentar e Nutricional”, desenvolvido pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE), através do Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE), com o objetivo de incentivar a prática de ações de educação alimentar e nutricional nas unidades de ensino da rede pública.

“Essa atividade também foi realizada em conjunto com os professores da escola que estão trabalhando desde o início do ano a educação financeira em sala de aula. A culminância do projeto foi realizada hoje, quando os alunos puderam aplicar o conhecimento sobre os valores dos alimentos durante a feirinha”, afirmou a nutricionista Bruna Messias. Os agricultores falaram um pouco sobre os alimentos produzidos na região e como chegam até a unidade para a alimentação escolar. A equipe de nutrição falou sobre importância da alimentação saudável, com diversidade de frutas, legumes e verduras, e as propriedades nutricionais dos alimentos dispostos nas barracas.