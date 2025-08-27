São Gonçalo: ação faz parte do projeto Jornada de Educação Alimentar e Nutricional, desenvolvido pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE)Luiz Carvalho
Agricultores de São Gonçalo participam de atividade em escola de Itaitindiba
Alunos ganham dia voltado para a alimentação saudável
Obras nos bairros Mutuá, Mutuaguaçu e Porto do Rosa estão na reta final
Intervenções são celebradas pelos moradores dos bairros
Prefeitura e Heat lançam campanha para alertar sobre acidentes com motos
Imprudência custa caro destaca irresponsabilidade de condutores e consequências na rede de saúde
São Gonçalo promove caminhada pelo fim da violência contra a mulher
Ação de conscientização será realizada na próxima sexta-feira, a partir das 8h
Obras em Santa Izabel irão transformar a vida dos moradores
Mais de 140 ruas receberão drenagem, pavimentação e urbanização
Alunos de Arquitetura da UFF fazem visita técnica ao Parque RJ
Futura área de lazer, a maior da Região Leste, é resultado de parceria entre o Governo do Estado e a Prefeitura
