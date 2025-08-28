São Gonçalo: as intervenções tiveram início na Rua Paul Leroux, e agora chegam à região do MUVI, totalizando 5.600 metros de extensão, até o bairro de Neves Luiz Carvalho
Concessionária inicia intervenções em trechos do corredor viário do MUVI
Águas do Rio instala sistema de coleta em tempo seco na bacia Imboaçu
Faltam poucos dias para o início do Concilia São Gonçalo 2025
Programa oferece descontos de até 100% e parcelamento em até 60 vezes
Agricultores de São Gonçalo participam de atividade em escola de Itaitindiba
Alunos ganham dia voltado para a alimentação saudável
Obras nos bairros Mutuá, Mutuaguaçu e Porto do Rosa estão na reta final
Intervenções são celebradas pelos moradores dos bairros
Prefeitura e Heat lançam campanha para alertar sobre acidentes com motos
Imprudência custa caro destaca irresponsabilidade de condutores e consequências na rede de saúde
São Gonçalo promove caminhada pelo fim da violência contra a mulher
Ação de conscientização será realizada na próxima sexta-feira, a partir das 8h
