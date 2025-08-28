São Gonçalo: as intervenções tiveram início na Rua Paul Leroux, e agora chegam à região do MUVI, totalizando 5.600 metros de extensão, até o bairro de Neves - Luiz Carvalho

São Gonçalo - A partir desta quinta-feira, a Secretaria de Meio Ambiente e Transportes da Prefeitura de São Gonçalo irá reforçar o monitoramento do trânsito no trecho 2 do corredor viário do MUVI – Mobilidade Urbana Verde Integrada, na altura do Paraíso. As ruas Francisco Portela e Comandante Ari Parreiras recebem obras da concessionária Águas do Rio, que está instalando o sistema de coleta em tempo seco (CTS) na bacia Imboaçu.

As intervenções da concessionária serão realizadas em módulos, com interdições parciais de apenas uma faixa de rolamento das ruas, não sendo necessário fazer mudanças no trânsito da região, apenas reforço na sinalização para alertar os motoristas, o que fica a cargo da Águas do Rio.

As intervenções tiveram início na Rua Paul Leroux, e agora chegam à região do MUVI, totalizando 5.600 metros de extensão, até o bairro de Neves (trecho 1 do MUVI). Segundo a concessionária Águas do Rio, o sistema de coleta em tempo seco irá evitar o lançamento de 12 milhões litros/dia de água contaminada com esgoto na Baía da Guanabara – o equivalente a cinco piscinas olímpicas por dia. A expectativa é de beneficiar mais de 130 mil moradores da região da bacia do Rio Imboaçu, contribuindo para a recuperação dos corpos hídricos da cidade e da Baía.

A Prefeitura de São Gonçalo irá fazer o acompanhamento permanente dos trabalhos da concessionária, já que as intervenções acontecerão na área já revitalizada pelo MUVI. A maior parte das operações será subterrânea, por baixo das vias, e terão baixo impacto e método não destrutivo, mas alguns trechos do corredor viário e da ciclovia terão que ser refeitos após a instalação das tubulações. Os reparos ficarão a cargo da própria concessionária Águas do Rio.