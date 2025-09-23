São Gonçalo: Hospitais participaram da campanha de conscientização sobre a inclusão social, acessibilidade e respeito aos PCDs - Divulgação

Publicado 23/09/2025 11:16

São Gonçalo - No Dia Nacional de Luta das Pessoas com Deficiência, que foi comemorado no último domingo, 21 de setembro, seis unidades de saúde do Estado promoveram rodas de conversas e palestras junto aos seus colaboradores, pacientes e acompanhantes. Neste encontro, o tema discutido sempre é a elaboração de Políticas Públicas de Acessibilidade e Inclusão das Pessoas com Deficiências.

Somente neste ano, os Hospitais Estaduais Alberto Torres (HEAT), em São Gonçalo; João Batista Cáffaro, em Itaboraí; Roberto Chabo, em Araruama; Zilda Arns, em Volta Redonda; o Instituto Estadual do Cérebro, no Rio; e a UPA Colubandê, também em São Gonçalo, contrataram, através de processo seletivo, mais de 120 profissionais PCDs. As unidades são administradas pelo Ideas em parceria com o Governo do Estado.

Com síndrome de Down, Gabriel Santana Barros, de 26 anos, está entre os colaboradores do Hospital Estadual Alberto Torres. Bastante comunicativo, ele trabalha na recepção do departamento de Recursos Humanos da unidade e garante estar muito feliz com a contratação.

"Conheci muita gente nova, que eu já amo. Hoje tenho o meu salário, que gasto com as minhas necessidades. Trabalhar é muito bom e estou muito feliz", comemora Biel, como é carinhosamente chamado no hospital.

A coordenadora de RH do HEAT, Maria Cristina Lopes, garante que os contratados desempenham as suas funções com responsabilidade, desenvoltura e carisma. Ela destaca que eles estão hoje nos setores de farmácia, Centros de Trauma e Imagens, almoxarifado, emergência e clínica médica. “Abraçar as diferenças é mais que incluir. Este é o nosso lema e vamos avançar com muito mais processos seletivos para PCDs em nossas unidades”.