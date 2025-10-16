São Gonçalo: Devinson Santos canta Alexandre Pires em show gratuito - Divulgação

São Gonçalo: Devinson Santos canta Alexandre Pires em show gratuitoDivulgação

Publicado 16/10/2025 11:24

São Gonçalo - No dia 17 de outubro, o Shopping Pátio Alcântara recebe um show especial e gratuito em homenagem a um dos maiores nomes da música brasileira: Alexandre Pires. A apresentação será comandada pelo cantor Deivison Santos, que promete embalar o público com grandes sucessos da carreira do artista mineiro.



O tributo acontece na Praça de Alimentação, das 18h às 21h, e promete uma noite de muito samba, pagode e romantismo. Com um repertório que resgata os clássicos que marcaram época, o evento é uma excelente pedida para quem quer curtir boa música em um ambiente acolhedor e familiar.



A entrada é gratuita, e o shopping convida a todos para participarem dessa homenagem especial.



Serviço

Tributo a Alexandre Pires, com Deivison Santos



Data: 17 de outubro (sexta-feira)



Horário: das 18h às 21h



Local: Praça de Alimentação – Shopping Pátio Alcântara



Entrada Gratuita