São Gonçalo: Devinson Santos canta Alexandre Pires em show gratuitoDivulgação
O tributo acontece na Praça de Alimentação, das 18h às 21h, e promete uma noite de muito samba, pagode e romantismo. Com um repertório que resgata os clássicos que marcaram época, o evento é uma excelente pedida para quem quer curtir boa música em um ambiente acolhedor e familiar.
A entrada é gratuita, e o shopping convida a todos para participarem dessa homenagem especial.
Serviço
Data: 17 de outubro (sexta-feira)
Horário: das 18h às 21h
Local: Praça de Alimentação – Shopping Pátio Alcântara
Entrada Gratuita
