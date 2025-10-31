São Gonçalo: Tributo à Marilia Mendonça no Pátio Alcântara - Divulgação

São Gonçalo: Tributo à Marilia Mendonça no Pátio AlcântaraDivulgação

Publicado 31/10/2025 08:30

São Gonçalo - No próximo dia 1º de novembro de 2025, o Shopping Pátio Alcântara celebra seus 12 anos de história com um presente especial para o público: um show de aniversário emocionante com um tributo à inesquecível Marília Mendonça, a eterna rainha da sofrência. Quem comanda o palco é a cantora Josi Mattos, que promete levar os fãs a uma verdadeira viagem pelos grandes sucessos de Marília, relembrando canções que marcaram gerações e continuam vivas no coração do público.



O evento é gratuito e será realizado na Praça de Alimentação do shopping, proporcionando uma experiência inesquecível para os clientes e visitantes. Com 12 anos de atuação, o Pátio Alcântara se orgulha de ser um espaço de convivência e lazer para a população de São Gonçalo, e convida a todos para celebrar essa data especial ao som de muita emoção e música boa.



Serviço

Aniversário de 12 anos do Pátio Alcântara



Data: 01/11/2025



Atração: Tributo a Marília Mendonça com Josi Mattos



Horário: das 19h às 21h



Local: Praça de alimentação – Shopping Pátio Alcântara



Evento gratuito