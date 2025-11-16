São Gonçalo: empresa sem licença descartava material em local impróprio - Renan Otto

Publicado 16/11/2025 07:37

São Gonçalo - A Secretaria de Meio Ambiente e Transportes da Prefeitura de São Gonçalo realizou, nesta quinta-feira (13), uma operação de fiscalização para verificar o funcionamento de uma atividade de aterro de resíduos de construção civil que já havia sido embargada anteriormente pela pasta.

Durante a ação, a equipe da Semmatran constatou que o despejo de resíduos seguia ocorrendo no mesmo local — um terreno situado no bairro Jardim Catarina, nas proximidades do Rio Alcântara. Com base em imagens e coordenadas geográficas obtidas durante a fiscalização, foi possível identificar um aumento



expressivo da área utilizada para descarte, que atualmente ocupa cerca de 73.262m², com um volume estimado em 109.893 m³ de material depositado. O descarte irregular causa impactos ambientais e pode aumentar o risco de alagamentos na região.

No início deste ano, a atividade teve sua licença cassada por ultrapassar os limites da área autorizada para recebimento de resíduos. Na ocasião, foi multada e entrou com recurso judicial, mas não conseguiu recuperar a licença.



A operação desta quinta-feira foi motivada por novas denúncias de que o local seguia recebendo resíduos. Os fiscais confirmaram a irregularidade e o responsável será novamente notificado e multado. “O descarte irregular de resíduos causa sérios impactos ao meio ambiente e à comunidade do entorno. O terreno fica próximo ao Rio Alcântara e o acúmulo de material aumenta o risco de enchentes. Além disso, é um desrespeito com os agentes públicos que já autuaram e embargaram a área, com os moradores do Jardim Catarina e com as empresas que atuam de forma regular”, destacou o secretário de Meio Ambiente e Transportes, Fábio Lemos.

A ação contou com o apoio de policiais militares do 7º Batalhão de Polícia Militar. As operações de fiscalização continuarão sendo realizadas em diferentes pontos da cidade, com o objetivo de coibir crimes ambientais e garantir o cumprimento da legislação.

