São Gonçalo: Prefeitura garante apoio a crianças e jovens com o Auxílio ao Atleta GonçalenseLuiz Carvalho

Publicado 26/11/2025 05:28

São Gonçalo - Seis jovens atletas de São Gonçalo brilharam em torneios internacionais de Jiu-jítsu neste mês. Os esportistas contam com o Auxílio ao Atleta Gonçalense, oferecido pela Secretaria de Esporte e Lazer da Prefeitura de São Gonçalo. Ao todo, quatro medalhas foram conquistadas.

No European Kids, que ocorreu na Irlanda, Maria Sophia de Vargas Falcão, de 8 anos, conquistou a medalha de bronze. Já no Abu Dhabi World Jiu-Jítsu Championship, realizado nos Emirados Árabes, a atleta Anna Beatriz de Souza Lopes, de 15 anos, conquistou a medalha de ouro; Steffany Iaia, de 15 anos, conquistou o bronze e Jasmin Alves da Silva Barroso, de 8, garantiu o segundo lugar em sua categoria.

Na tarde desta terça-feira (25), o prefeito Capitão Nelson recebeu todos os competidores em seu gabinete. “Fico feliz de ver o empenho de cada um. É de grande valor apoiar os gonçalenses que visam grandes conquistas. O esporte é muito importante para a vida desses jovens que, com confiança, vão seguir disciplinados na direção dos seus objetivos,” afirma o prefeito. “O Programa Auxílio ao Atleta Gonçalense reafirma o compromisso do município com o fortalecimento do esporte de alto rendimento. Nosso propósito é garantir que talentos da cidade tenham as condições necessárias para competir em igual nível nos grandes palcos nacionais e internacionais. Por meio deste incentivo financeiro, São Gonçalo impulsiona o desempenho de seus atletas, permitindo que conquistem novas oportunidades, acumulem experiências e levem o nome da cidade para o mundo”, disse o secretário de Esporte e Lazer, Bruno Porto.

A atleta Anna Beatriz de Souza, 15, diz que já é a quarta vez participando do campeonato e a experiência foi incrível novamente. “Eu me sinto honrada e feliz em representar a minha cidade. Agradeço a todas as pessoas que me ajudaram, em especial ao meu pai, Michel Kmiec, que é meu treinador. O auxílio da secretaria também faz parte da minha trajetória, já tem mais de dez anos que trabalho para participar dos torneios e quero seguir conquistando mais,” afirmou.

A pequena Jasmin Alves, de 8 anos, também contou sobre a sua participação: “O torneio foi muito legal, achei incrível! Eu amo treinar e sigo evoluindo. Tenho vontade de seguir com a carreira do esporte e acho que o programa ajuda muito, pois quero muito realizar todos os meus sonhos,” destacou a atleta.

O Auxílio ao Atleta Gonçalense é destinado a esportistas de alto rendimento de todas as modalidades, a partir dos 8 anos, que são filiados a entidades como confederações e comitês olímpicos e paralímpicos.

