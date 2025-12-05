São Gonçalo: Nova área de lazer é uma iniciativa do Governo do Estado em parceria com a Prefeitura de São Gonçalo - Fábio Guimarães

São Gonçalo: Nova área de lazer é uma iniciativa do Governo do Estado em parceria com a Prefeitura de São GonçaloFábio Guimarães

Publicado 05/12/2025 08:29

São Gonçalo - As quatro quadras esportivas do Parque RJ São Gonçalo, no Boa Vista, já estão quase concluídas. A quadra de futebol society, por exemplo, já está pronta. As duas quadras de areia e a quadra poliesportiva estão recebendo os ajustes finais. O Parque RJ, que vai inaugurar neste próximo verão, será uma nova área de lazer totalmente revitalizada, erguida no espaço do antigo piscinão. As obras do espaço estão 82% concluídas.

O Parque RJ é uma iniciativa da Secretaria de Estado das Cidades, do Governo do Estado, em parceria com a Prefeitura de São Gonçalo, responsável pela elaboração do projeto. O investimento da obra é de mais de R$ 44 milhões. Neste momento, estão sendo realizados a execução da cascata, a finalização do telhado do prédio administrativo assim como a execução da pintura externa do edifício, o acabamento dos banheiros e a finalização da concretagem da ciclovia. Também teve início a instalação do gradil do Parcão. O paisagismo do Parque RJ também está avançando em parceria com a Secretaria de Conservação da Prefeitura de São Gonçalo.

"É muito gratificante poder ver como vem sendo feito o Parque RJ! É um trabalho que vem sendo realizado com dedicação dia após dia. Estamos muito orgulhosos com a implementação de mais esse projeto. Será uma área totalmente revitalizada, com novos equipamentos, incentivando o lazer e o esporte. Agradeço ao governador Cláudio Castro, ao secretário de Estado das Cidades Douglas Ruas e ao deputado federal Altineu Cortês pelo apoio", disse o prefeito Capitão Nelson. “Seguindo a determinação do governador Cláudio Castro, avançamos com as obras do Parque RJ, que já representam uma grande conquista para São Gonçalo. As quadras estão praticamente prontas e, neste verão, entregaremos o maior espaço de lazer do leste fluminense”, afirmou o secretário de Estado das Cidades, Douglas Ruas.

O antigo piscinão, que estava desativado há anos, está sendo substituído por uma grande área de lazer com skate park, ciclovia, cascata, quadra poliesportiva, quadras de areia, campo de futebol society, área de convivência para piquenique, pista de atletismo, área de eventos para shows e atividades culturais para até 15 mil pessoas, parque infantil, academia de jovens e idosos, espaço de memórias (para interação no local), guarita para a Guarda Municipal, prédio administrativo e banheiro. No local, foram construídos estacionamentos que somam mais de 150 vagas para carros, com vagas exclusivas para pessoas com deficiência (PcDs). Um elevador também será instalado no prédio administrativo e rampas de acesso foram construídas em diversos pontos, também para garantir o acesso de pessoas com deficiência no local.

