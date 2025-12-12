São Gonçalo: o secretário de Assistência Social, Felippe Mattos, esteve presente no evento e destacou o valor do projeto - Divulgação

São Gonçalo - Em uma parceria entre a Prefeitura de São Gonçalo, o Sebrae e o Partage Shopping, foi realizada, na tarde desta quinta-feira (11), a entrega dos certificados de conclusão de 138 mulheres empreendedoras que participaram da 16ª turma do projeto Lidera Mulher.

A cerimônia ocorreu no Espaço Mais Conhecimento, onde as aulas do curso foram ministradas ao longo de dez semanas. A aula de encerramento teve como tema “Perfil para Empresas no Google”, com o consultor do Sebrae Raphael Conceição.

O projeto tem como objetivo fortalecer o empreendedorismo feminino no município, ampliando conhecimentos e oferecendo ferramentas práticas para a gestão de pequenos negócios.

O secretário de Assistência Social, Felippe Mattos, esteve presente no evento e destacou o valor do projeto e das ações da Subsecretaria de Políticas Públicas para as Mulheres. “Algumas vezes, nossa equipe fica nervosa em lidar com algumas situações ruins que acontecem com diversas mulheres, mas além do acolhimento às mulheres, essa subsecretaria também realiza o Lidera Mulher. Um trabalho que formou tantas empreendedoras este ano e eu fico muito feliz e grato em ver esse resultado. Vamos seguir evoluindo e impulsionando gonçalenses”, afirmou.

Durante a capacitação, foram abordados temas fundamentais como marketing digital, Descomplica MEI, formação de preços, Técnicas de Vendas, Ferramentas de IA para MEI e Uso das Mídias Sociais, entre outros. Agora, as participantes terão a oportunidade de divulgar seus produtos e serviços na Feira da Mulher Empreendedora ou no espaço do Lidera Mulher no Partage Shopping, caso desejem integrar essas iniciativas de exposição e comercialização. “A cada nova turma, vemos um interesse crescente das mulheres em buscar capacitação e autonomia. O Lidera Mulher tem contribuído diretamente para que elas ampliem suas possibilidades de geração de renda e fortalecimento de seus negócios”, destacou a subsecretária de Políticas Públicas para as Mulheres, Ana Cristina da Silva.

A gonçalense Adriana Vidal, de 53 anos, é uma das formandas da 16ª turma e conta o que mudou para ela desde que iniciou o curso. “Eu passei pelo Espaço Lidera Mulher e soube do projeto. Já fazia um pouco de crochê e as aulas me incentivaram a produzir mais e me ensinaram a trabalhar em etapas. Agora eu comecei a expor alguns itens na Feira e estou focada em só melhorar”, disse a artesã.