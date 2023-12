Os competidores estarão utilizando as mesmas embarcações do dia a dia, da pesca artesanal - Foto Secom/Divulgação

Publicado 15/12/2023 18:33

São João da Barra – Com premiações do primeiro ao décimo colocados, a primeira etapa do Torneio de Verão de Barco a Vela de São João da Barra (RJ) acontece no próximo domingo (17), com largada na foz do Rio Paraíba do Sul, em Atafona, às 12h, e chegada no Porto da Cedae, localizado no centro da cidade.

A competição estava marcada para o final da última semana; mas teve de ser adiada, por questões climáticas. A organização é da Secretaria Municipal de Esportes; 11 duplas estarão participando, utilizando embarcações do dia a dia da pesca artesanal.

De acordo com a Secretaria de Comunicação (Secom), os competidores disputarão a premiação total de R$ 10 mil dividida entre os primeiros colocados, assim distribuída: 1º lugar – R$ 1.700,00; 2º – R$ 1.500,00; 3º – R$ 1.200,00; 4º – R$ 1.100,00; 5º – R$ 1.000,00; 6º – R$ 900,00; 7º – R$ 800,00; 8º – R$ 700,00; 9º – R$ 600,00; 10º – R$ 500,00. As demais etapas estão previstas para 24 de dezembro, 22 de janeiro e três de fevereiro, no mesmo horário.