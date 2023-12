Foram adquiridos sete novos ônibus, aumentando para 15 o quantitativo da frota - Foto Secom/Divulgação

Publicado 18/12/2023 12:29

São João da Barra – Dados da Associação Nacional das Empresas de Transportes Urbanos (NTU) apontam que cerca de 80 cidades brasileiras, pequenas e médias, já adotam a tarifa zero em todo o seu sistema de transporte, durante todos os dias da semana. No Estado do Rio de Janeiro são poucas; embora não conste da relação da NTU, entre elas está São João da Barra, que aumentou em 70% a oferta de horários de ônibus.

O município tem aproximadamente 36.400 habitantes; além de ter adotado o transporte urbano de graça há algum tempo, acaba de aumentar a frota e o número de linhas, por determinação da prefeita Carla Caputi: “Anteriormente eram disponibilizados 101 horários de ônibus e agora são 173, sendo 110 de segunda-feira à sexta-feira e 63 aos sábados, domingos e feriados”, aponta o secretário de Transporte e Trânsito, Rodrigo Machado.

O secretário explica que, com o aumento da frota, foram feitas readequações nos horários: “Estamos seguindo a orientação da prefeita Carla Caputi para servir bem à população desde os usuários que utilizam os coletivos para trabalhar, estudar, realizar compras e resolver assuntos burocráticos na sede do município, até aqueles que utilizam para passear e se divertir aos fins de semana”, detalha.

Rodrigo Machado pontua que, com as novas medidas, o transporte público gratuito municipal em São João da Barra já está operando com o aumento de 70% da oferta de horários de ônibus e passa a contar, também, com a Linha – 7 (Açu - Circular). A relação de horários e itinerários está disponível no site da prefeitura.

“As medidas visam melhorar o atendimento prestado à população e foram possíveis após a chegada, na última terça-feira (12), de sete ônibus, aumentando para 15 o quantitativo da frota”, enfatiza a Secretaria de Comunicação (Secom).