Bruno Dauaire explica que maioria é para famílias em situação de vulnerabilidade - Foto Divulgação

Publicado 21/12/2023 15:15

São João da Barra – Um investimento superior a R$ 376 milhões em projetos habitacionais para o Norte/Noroeste do Estado do Rio de Janeiro está sendo anunciado pelo Secretário de Habitação de Interesse Social (Sehis), o deputado estadual licenciado, Bruno Dauaire. A previsão é construir mais de 1.800 unidades habitacionais, 328 em São João da Barra.

Estão em andamento a 15 projetos em 14 cidades das duas regiões, a maioria para beneficiar famílias em situação de vulnerabilidade. No Norte Fluminense, Campos dos Goytacazes também está na relação, com 320 moradias; além de Macaé (400), Quissamã (130), Cardoso Moreira (88) e Conceição de Macabu (86). Alguns processos já estão em andamento.

Já na região Noroeste, a secretaria projeta 90 apartamentos no bairro Cidade Nova, em Santo Antônio de Pádua; 80 unidades no Alto da Boa Vista, em Italva; e 66 casas em Miracema, no Bairro Novo: “Em Varre-Sai, está em andamento processo para construção de 50 moradias; sem pendências, Natividade aguarda a publicação do edital para licitar a obra dos 39 apartamentos em Pedro Guedes”, aponta Bruno

"Temos buscado ampliar a proximidade com as prefeituras para dar o suporte necessário no que compete ao município”, explica o secretário argumentando que o estado quer iniciar as obras: “Mas não basta ter vontade, porque há uma questão burocrática de cessão de terrenos, licenças e documentos diversos que precisam ser resolvidos”, ressalva.

ATENÇÃO ESPECIAL - Segundo Bruno Dauaire, o governador Cláudio Castro pediu atenção especial às cidades onde houve tragédia e ao interior: “Estamos empenhados nessa missão diariamente", afirma. Ele adianta que Itaocara (50 unidades), Aperibé (25) e São Fidelis (50) aderiram ao programa Habita+, e aguardam vistorias nos terrenos.

"Durante o ano, atendemos prefeitos e secretários municipais, e a equipe da secretaria esteve à disposição para ajudar as cidades que não têm corpo técnico”, enfatiza o secretário acentuando: “Promovemos treinamentos e capacitações para os municípios aproveitarem a volta do Minha Casa, Minha Vida e do PAC”.

Por conta dessa iniciativa, Bruno Dauaire lembra que também o Estado do Rio de Janeiro foi destacado com o selo de mérito na plataforma Mãos à Obra, “por atualizar 100% dos dados de obras que estavam paradas e serão retomadas pela União".