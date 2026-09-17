A orientação é que os itens devem ser separados e acondicionados de maneira segura para facilitar o manuseio dos profissionais - Foto Secom/Divulgação

A orientação é que os itens devem ser separados e acondicionados de maneira segura para facilitar o manuseio dos profissionaisFoto Secom/Divulgação

Publicado 17/09/2026 18:34

Visando ampliar o volume de resíduos reaproveitados e consolidar uma mudança cultural na cidade, transformando o cidadão em agente ativo da preservação ambiental, o governo de São João da Barra (RJ) iniciou uma nova fase de mobilização para intensificar as ações de coleta seletiva em todo o território municipal.

Desenvolvido por meio da Secretaria Municipal de Serviços Públicos, o programa Coleta Seletiva incentiva a separação correta de materiais como papel, papelão, plástico, metal e vidro. Através desse esforço concentrado, São João da Barra caminha para mitigar os impactos causados pelo descarte incorreto e para otimizar a gestão de resíduos sólidos.

Uma série de impactos positivos imediatos e de longo prazo para a coletividade é proporcionada pela iniciativa. Um deles é que a coleta seletiva reduz drasticamente o volume de lixo encaminhado aos aterros sanitários, prolongando a vida útil dessas estruturas e diminuindo a poluição do solo e dos recursos hídricos.

Do ponto de vista econômico e social, o impacto também é satisfatório. O programa funciona como um motor de fomento à economia, já que todo o material recolhido no município é integralmente direcionado para cooperativas de reciclagem licenciadas, gerando emprego, renda e inclusão social para dezenas de catadores e suas famílias.

A proposta também visa transformar a cidade, deixando-a visivelmente mais limpa, o que previne a proliferação de vetores de doenças e melhora diretamente a qualidade de vida e a saúde pública. O secretário de Serviços Públicos, Bruno Moreira Gonçalves, destaca que o sucesso da ação depende diretamente do engajamento de cada morador dentro de suas casas e comércios.

ENGAJAMENTO - Gonçalves realça que a população tem papel crucial e pode solicitar o serviço de coleta diretamente pelos canais de atendimento da pasta: “Separar corretamente os materiais recicláveis é uma atitude individual que gera benefícios compartilhados, sendo um passo fundamental para a construção de um ecossistema urbano sustentável”.

O secretário orienta que a preparação adequada dos materiais antes do recolhimento é fundamental: “O primeiro passo é o isolamento dos recicláveis em relação ao lixo comum. As embalagens precisam ser totalmente esvaziadas, sem restos de alimentos ou líquidos, recomendando-se um enxágue rápido apenas quando necessário, de forma a não desperdiçar água”.

Segundo a orientação, os itens devem ser acondicionados de maneira segura para facilitar o manuseio dos profissionais. Resíduos orgânicos, papel higiênico, fraldas e absorventes jamais devem ser misturados aos recicláveis, assim como pilhas, baterias, lâmpadas, medicamentos e eletroeletrônicos.

Os moradores que desejam aderir ao programa e agendar o recolhimento dos materiais devem entrar em contato com a secretaria, de segunda a sexta-feira, das 9h às 17h. O atendimento é feito de forma presencial na Rua São Benedito, número 176, no Centro de São João da Barra.