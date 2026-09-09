O Complexo Portuário do Açu abriga o maior parque termelétrico a gás natural da América Latina por meio da Gás Natural Açu - Foto Assessoria/Divulgação

O Complexo Portuário do Açu abriga o maior parque termelétrico a gás natural da América Latina por meio da Gás Natural Açu Foto Assessoria/Divulgação

Publicado 09/09/2026 12:23 | Atualizado 09/09/2026 13:01





Uma marca histórica acaba de ser superada pelo porto: 89 milhões de toneladas movimentadas em um único ano, injetando cerca de US$ 16 bilhões na corrente de comércio internacional. Com investimentos consolidados na ordem de R$ 20 bilhões e a projeção de mais R$ 22 bilhões aportados até 2033, o empreendimento vive um momento de virada estratégica.



Não é um feito simples. O foco combina a robustez das operações tradicionais de combustíveis fósseis e minérios com a implementação acelerada de infraestruturas voltadas à transição energética e à economia digital, cujo protagonismo no setor energético redesenha a matriz nacional.



No segmento de óleo e gás, o terminal consolidou seu papel estratégico ao responder por 30% das exportações brasileiras de petróleo, além de abrigar a maior base de apoio offshore do mundo. Paralelamente, o complexo abriga o maior parque termelétrico a gás natural da América Latina por meio da Gás Natural Açu (GNA), cujas usinas operam com capacidade integrada superior a 3 GW.



O passo mais recente rumo ao futuro inclui contratos de grande porte para viabilizar um hub de hidrogênio verde, plantas de amônia e o desenvolvimento de 2,4 GW em projetos de energia renovável, atraindo a atenção de gigantes globais de tecnologia.



AVANÇO INÉDITO - Essa infraestrutura energética de ponta credenciou o porto a entrar formalmente na disputa para sediar mega data centers voltados à Inteligência Artificial (IA), com uma primeira fase já assegurada pela Yamna para o fornecimento de 250 MW de potência. Como referência incontestável em importação e exportação, o complexo diversifica suas avenidas de crescimento comercial.



Além de escoar o minério de ferro da Ferroport e o petróleo do terminal T-Oil, o Terminal Multicargas (T-Mult) expande sua atuação internacional no agronegócio e no setor industrial. O terminal registra forte avanço no embarque de grãos, como soja e milho, e assegurou contratos inéditos de grande impacto.



São exemplos o



O contrato com a Petrobras consolida o complexo portuário como um dos principais hubs logísticos do Sudeste e traz grandes expectativas de crescimento econômico para o Norte Fluminense, com impacto direto no município de São João da Barra. O acordo prevê a movimentação de até 600 mil toneladas por ano do subproduto derivado do refino.



EFEITOS FORTES - A iniciativa integra quatro refinarias da estatal localizadas nos estados do Rio de Janeiro, São Paulo e Minas Gerais ao Terminal Multicargas (T-Mult). O principal reflexo dessa operação para São João da Barra e região será o aumento na arrecadação municipal, impulsionado pela receita tributária de serviços logísticos, o que deve reforçar o orçamento público regional.



Outro impacto forte é a dinamização das atividades do T-Mult ao expandir significativamente seu escopo de atuação no gerenciamento de todo o ciclo de recebimento, armazenamento e embarque da carga. Esse fluxo contínuo projeta uma forte geração de empregos e renda, demandando mão de obra especializada nas áreas de logística, operação portuária, manutenção e engenharia.



Na economia sanjoanense, o gigantismo operacional do porto traduz-se em geração massiva de empregos e atração de novas unidades industriais. A expansão de companhias instaladas no complexo sustenta uma demanda contínua por mão de obra qualificada; além de uma rede de empregabilidade e programas de capacitação técnica voltados à comunidade.



São cerca de sete mil empregos diretos e mais de 30 mil empregos indiretos na região gerados pelo porto que, pela atração de investimentos, transição energética, integração de cadeias lidera a arrancada regional na economia verde, concentrando projetos de hidrogênio verde, energia solar e eólica offshore, sendo considerado o principal motor do desenvolvimento do Norte Fluminense na atualidade.





São João da Barra – Muito mais do que maior complexo porto-indústria privado de águas profundas da América Latina, o Complexo Portuário do Açu, em São João da Barra, se consolida como a principal locomotiva de desenvolvimento do Norte do Estado do Rio de Janeiro, transformando o cenário socioeconômico regional por meio de uma expansão vigorosa no setor de energia e logística de comércio exterior.Uma marca histórica acaba de ser superada pelo porto: 89 milhões de toneladas movimentadas em um único ano, injetando cerca de US$ 16 bilhões na corrente de comércio internacional. Com investimentos consolidados na ordem de R$ 20 bilhões e a projeção de mais R$ 22 bilhões aportados até 2033, o empreendimento vive um momento de virada estratégica.Não é um feito simples. O foco combina a robustez das operações tradicionais de combustíveis fósseis e minérios com a implementação acelerada de infraestruturas voltadas à transição energética e à economia digital, cujo protagonismo no setor energético redesenha a matriz nacional.No segmento de óleo e gás, o terminal consolidou seu papel estratégico ao responder por 30% das exportações brasileiras de petróleo, além de abrigar a maior base de apoio offshore do mundo. Paralelamente, o complexo abriga o maior parque termelétrico a gás natural da América Latina por meio da Gás Natural Açu (GNA), cujas usinas operam com capacidade integrada superior a 3 GW.O passo mais recente rumo ao futuro inclui contratos de grande porte para viabilizar um hub de hidrogênio verde, plantas de amônia e o desenvolvimento de 2,4 GW em projetos de energia renovável, atraindo a atenção de gigantes globais de tecnologia.AVANÇO INÉDITO - Essa infraestrutura energética de ponta credenciou o porto a entrar formalmente na disputa para sediar mega data centers voltados à Inteligência Artificial (IA), com uma primeira fase já assegurada pela Yamna para o fornecimento de 250 MW de potência. Como referência incontestável em importação e exportação, o complexo diversifica suas avenidas de crescimento comercial.Além de escoar o minério de ferro da Ferroport e o petróleo do terminal T-Oil, o Terminal Multicargas (T-Mult) expande sua atuação internacional no agronegócio e no setor industrial. O terminal registra forte avanço no embarque de grãos, como soja e milho, e assegurou contratos inéditos de grande impacto.São exemplos o escoamento de coque de petróleo em parceria com a Petrobras e o desembarque pioneiro de enxofre para abastecer o mercado nacional de fertilizantes. Essa versatilidade logística é impulsionada pela consolidação da Zona de Processamento de Exportação (ZPE) do Açu e pelos planos de integração à malha ferroviária federal pela EF-118.O contrato com a Petrobras consolida o complexo portuário como um dos principais hubs logísticos do Sudeste e traz grandes expectativas de crescimento econômico para o Norte Fluminense, com impacto direto no município de São João da Barra. O acordo prevê a movimentação de até 600 mil toneladas por ano do subproduto derivado do refino.EFEITOS FORTES - A iniciativa integra quatro refinarias da estatal localizadas nos estados do Rio de Janeiro, São Paulo e Minas Gerais ao Terminal Multicargas (T-Mult). O principal reflexo dessa operação para São João da Barra e região será o aumento na arrecadação municipal, impulsionado pela receita tributária de serviços logísticos, o que deve reforçar o orçamento público regional.Outro impacto forte é a dinamização das atividades do T-Mult ao expandir significativamente seu escopo de atuação no gerenciamento de todo o ciclo de recebimento, armazenamento e embarque da carga. Esse fluxo contínuo projeta uma forte geração de empregos e renda, demandando mão de obra especializada nas áreas de logística, operação portuária, manutenção e engenharia.Na economia sanjoanense, o gigantismo operacional do porto traduz-se em geração massiva de empregos e atração de novas unidades industriais. A expansão de companhias instaladas no complexo sustenta uma demanda contínua por mão de obra qualificada; além de uma rede de empregabilidade e programas de capacitação técnica voltados à comunidade.São cerca de sete mil empregos diretos e mais de 30 mil empregos indiretos na região gerados pelo porto que, pela atração de investimentos, transição energética, integração de cadeias lidera a arrancada regional na economia verde, concentrando projetos de hidrogênio verde, energia solar e eólica offshore, sendo considerado o principal motor do desenvolvimento do Norte Fluminense na atualidade.

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