Expansão do Terminal Multicargas aumentou capacidade de movimentação para 2,7 milhões de toneladas por ano - Foto Assessoria/Divulgação

Expansão do Terminal Multicargas aumentou capacidade de movimentação para 2,7 milhões de toneladas por ano Foto Assessoria/Divulgação

Publicado 04/09/2026 19:05

São João da Barra - Localizado no norte do Rio de Janeiro, entre os municípios de São João da Barra e Campos dos Goytacazes, o Porto do Açu registra, na primeira semana de setembro, sua primeira operação de importação de enxofre, insumo utilizado na cadeia de produção de fertilizantes agrícolas. O anúncio foi feito nesta sexta-feira (4), pelo gerente do Terminal Multicargas (T-Mult) do complexo, Gustavo Amaral.

O volume chega a 1500 toneladas do granel sólido oriundo do Estados Unidos, importadas pela Minas Port para abastecimento do mercado interno. Amaral ressalta que a movimentação ocorre em meio à crise global de abastecimento do insumo, provocada pelo fechamento do Estreito de Ormuz, rota de cerca de 30% do seu transporte marítimo mundial.

“O impacto é direto no Brasil, que importa mais de 90% do enxofre que consome”, pontua o gerente resumindo que a matéria-prima é a base para a fabricação de ácido sulfúrico, utilizado no processamento da rocha fosfática para a obtenção de ácido fosfórico, componente essencial dos fertilizantes fosfatados.

Em operação desde 2014 e administrado pela Porto do Açu Operações, uma parceria entre a Prumo Logística e o Porto de Antuérpia-Bruges Internacional, o complexo portuário é o maior porto-indústria privado de águas profundas da América Latina. Incluindo clientes e parceiros de classe mundial, atualmente conta com 30 empresas já estão instaladas.

O Açu tem operações consolidadas em minério, petróleo e gás natural, acelerando sua industrialização com foco em projetos de baixo carbono, reafirmando sua posição como o porto da transição energética no Brasil. Amaral assinala que a importação de enxofre integra a estratégia de crescimento no segmento do agronegócio.

ROTA LOGÍSTICA - “O Açu já é uma rota logística para a importação de fertilizantes e exportação de grãos”, realça explicando que, depois do desembarque no T-Mult, a carga de enxofre foi encaminhada para o terminal da Minas Port: “O Porto do Açu pretende ser um hub de importação e distribuição de enxofre no Brasil, com o recebimento de 300 mil toneladas do insumo por ano”.

Trata-se de um volume que representa cerca de 12% da demanda de enxofre anual do país. Segundo o gerente do T-Mult, a movimentação continuará sendo feita pelo terminal, que opera praticamente sem filas para atracação, com operações 24/7 e contratos personalizados, o que possibilita soluções customizadas e aumento da competitividade para os clientes.

“Desde o início de suas operações, em 2016, o terminal já movimentou 27 tipos de cargas de granel sólido, breakbulk e cargas de projeto”, contabiliza Amaral frisando que, com a recente expansão, a capacidade de movimentação do T-Mult deverá alcançar inicialmente 2,7 milhões de toneladas por ano.

De acordo com o gerente do terminal, o projeto incluiu a ampliação do cais operacional, que passou de 340 metros para 500 metros, com calado de 13,1 metros e estrutura para operar simultaneamente dois navios do tipo Panamax, cada um com capacidade para transportar até 75 mil toneladas.