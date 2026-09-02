A chegada dos comboios injeta receita direta no município sem sobrecarregar a infraestrutura hoteleira - Foto Assessoria/Divulgação

A chegada dos comboios injeta receita direta no município sem sobrecarregar a infraestrutura hoteleira Foto Assessoria/Divulgação

Publicado 02/09/2026 18:43

São João da Barra - O turismo sobre rodas não é apenas um estilo de vida, mas uma engrenagem econômica de forte impacto regional. Entre os dias quatro e sete de setembro, o Balneário de Atafona, em São João da Barra (SJB), vira o epicentro desse movimento ao sediar a 5ª Expocampismo do Estado do Rio de Janeiro.

Realizado pelo Grupo Viva Camping em parceria com o governo municipal, por meio da Secretaria de Turismo e Lazer, o evento atrai mais de 200 motorhomes e comitivas da América do Sul. A chegada maciça desses viajantes movimenta a rede de serviços locais e consolida o norte fluminense na rota internacional do caravanismo.



, coincidindo com o feriado prolongado da Proclamação da República, dia 11, com encerramento dia 15, com expectativa de que 100 motorhomes (veículo a motor grande com moradias atrás) e cerca de 300 adeptos do campismo estariam envolvidos. O Expocampismo funciona como uma verdadeira feira de negócios a céu aberto. O segmento atrai as principais construtoras e montadoras do setor de mobilidade e veículos de recreação. Durante o feriado prolongado, o público investe em atualizações de veículos, compra de acessórios e tecnologias de ponta, o que aquece o mercado de serviços imediatos. A 1ª Expocampismo em São João da Barra aconteceu em novembro de 2022 , coincidindo com o feriado prolongado da Proclamação da República, dia 11, com encerramento dia 15, com expectativa de que 100 motorhomes (veículo a motor grande com moradias atrás) e cerca de 300 adeptos do campismo estariam envolvidos.

Presidente do Grupo Viva Camping, Márcio Cardozo comenta que a dinâmica comercial beneficia desde oficinas mecânicas e postos de combustível até supermercados, padarias e feiras artesanais da região: “O evento toma uma proporção ainda maior a cada ano, evidenciando o potencial do município para o setor.

DESCONEXÃO - Cardozo ressalta que a iniciativa aumenta o turismo sustentável e, consequentemente, fomenta a economia local, gerando felicidade ao retornar a uma cidade tão acolhedora e rica em belezas naturais, história e cultura: “A escolha do Balneário de Atafona reforça a estratégia municipal de posicionar São João da Barra como um destino verde e cultural”.

O presidente enfatiza que os viajantes buscam a desconexão urbana e investem em cidades que oferecem suporte estrutural e atrativos naturais: “A chegada dos comboios injeta receita direta no município sem sobrecarregar a infraestrutura hoteleira tradicional, criando uma dinâmica de consumo descentralizada e limpa”.

Além do impacto financeiro, Cardozo assinala que o evento oferece uma agenda técnica robusta focada na autossuficiência e segurança do viajante: “No sábado pela manhã, as discussões começam com uma palestra sobre energia limpa em motorhomes, abordando o uso de painéis solares e eficiência energética, seguida pela apresentação de uma empresa do segmento”.

PROGRAMAÇÃO - A programação inclui que, na sequência, os debates se voltam para a área da saúde na estrada e cuidados médicos para rotinas itinerantes. Já no domingo de manhã, o foco técnico fica por conta de uma palestra essencial sobre prevenção e combate a princípios de incêndio em sistemas elétricos e a gás, também acompanhada pela exposição de outra montadora do setor.

As manhãs de sábado e domingo começam às 8h30 com corridas, caminhadas e sessões de alongamento para o bem-estar dos participantes. O sábado à tarde conta com corrida de bike às 14h, karaokê às 15h e um desfile de pets com eleição pelo voto popular às 18h. No domingo, além do karaokê às 14h, a programação reserva um grande baile de encerramento.

O cantor Konrado Mello abre as apresentações na sexta-feira às 19h. O sábado conta com dose dupla de forró, recebendo a Barca do Forró às 19h e a banda Manos do Forró às 21h. No domingo, a dupla sertaneja Zé Carlos e Rogério comanda o som a partir das 17h. Na segunda-feira, as atividades oficiais terminam com uma caminhada e alongamento às 9h.