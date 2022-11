Serão cinco dias de evento realizado pela prefeitura em parceria com o Grupo Viva Camping - Foto Ilustração/Secom

Publicado 09/11/2022 18:12

São João da Barra – Uma semana depois de ter sido “invadido” por cerca de 500 amantes do motociclismo (de 75 motoclubes de diversos estados brasileiros), por conta do 12º Encontro de Motociclistas, o Balneário de Atafona, em São João da Barra (RJ) volta a sofrer “invasão” em clima de lazer, por conta da 1ª Expo Campismo do Estado do Rio de Janeiro.

O evento será realizado em parceria entre governo municipal e o Grupo Viva Camping e coincide com o feriado prolongado da Proclamação da República, iniciando na sexta-feira (11), com encerramento na terça (15); a previsão é de que 100 motorhomes (veículo a motor grande com moradias atrás) e cerca de 300 adeptos do campismo estejam envolvidos.

Veículos recreativos e shows musicais fazem parte da programação, que será aberta na sexta-feira (11), com apresentação de Jadson Loureiro, às 20h; no sábado, a atração será Ângelo Nani, às 20h.

No domingo, o show será com a Banda MPB Mix, às 20h; segunda-feira, Eliandro Cardoso, às 20h; e no encerramento, terça-feira (15), Banda Delloreon, às 18h. na opinião do integrante do Grupo Viva Camping, Márcio Cardozo, o Balneário de Atafona é o lugar ideal para o tipo de evento.

“Por possuir uma das melhores estruturas do Brasil para a prática do campismo, o Balneário foi escolhido para a realização da 1ª Expo Campismo”, ressalta Cardozo, adiantando: “iremos receber campistas e motorhomes dos estados da Bahia, Ceará, Pará, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul, Santa Catarina, São Paulo, Tocantins e Pará”.

O evento será aberto a todas as pessoas, “inclusive aquelas que queiram conhecer mais sobre esse estilo de vida”, resume o integrante do Viva Camping. Em novembro de 2019 e abril de 2022 o município sediou no Balneário, encontros de motorhomes, com a presença de um grande público e visitantes de diferentes estados do país.