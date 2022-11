Há três meses o Fortalecer foi lançado pela Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Tecnológico - Foto Secom/Divulgação

Publicado 03/11/2022 15:25

São João da Barra – Com foco na geração de trabalho e renda do município, há três meses o Fortalecer vem sendo desenvolvido em São João da Barra (RJ), por iniciativa da Secretaria Municipal Desenvolvimento Econômico e Tecnológico; o projeto garante assistência técnica a associações, institutos e cooperativas.

Os beneficiados são facilitados na elaboração de documentação relacionada ao processo de regularização, “para que possam captar recursos oriundos de editais públicos (esferas federal, estadual e municipal), de empresas privadas e de emendas parlamentares”.

As principais exigências dos editais e fontes de captação de recursos foram apresentadas por ocasião do lançamento, em agosto; em seguida, houve reuniões individuais entre a coordenadora do projeto, Karla Meirelles, e representantes de cada uma das entidades.

As reuniões trataram da apresentação de documentação e das principais demandas para atingir a regularização; a secretaria resume que, a partir da regularização, são criadas oportunidades de captação em torno do senso de cooperativismo e associativismo na gestão de negócios.

A proposta central passa pela criação de uma rede de cooperação e de projetos de captação de recursos, “indo de acordo com o potencial do município, que abriga empresas do ramo de petróleo e gás e de outros segmentos com responsabilidade social e ambiental”.

Na avaliação do o secretário Alexandre Magno Estefan, “o Fortalecer irá contribuir para a criação de diagnósticos e indicadores que vão possibilitar a geração de mais políticas favorecendo esses empreendimentos solidários com foco na geração de trabalho e renda local”.

Estefan ressalta que para o enquadramento no projeto são ouvidas as demandas, conhecidos espaços e atividades, “com equipe da secretaria coletando dados para promover ações futuras e elaboração de projetos”