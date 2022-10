A Base deve entrar em operação em maio de 2023 no Porto do Açu, está entre São João da Barra e Campos, no Norte do Estado do Rio - Foto Divulgação

São João da Barra - Com previsão de entrar em operação em maio de 2023, acaba de ser anunciada a instalação de uma Base de Carregamento de Flexíveis do Açu (Baçu), no Porto do Açu, entre São João da Barra e Campos dos Goytacazes, no Norte do Estado do Rio de Janeiro.

O investimento é de R$ 500 milhões, iniciativa da empresa brasileira de soluções logísticas, serviços de energia e infraestrutura, a Ali, com expectativa de gerar cerca de 500 empregos. O anúncio aconteceu na Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Energia e Relações Internacionais do Estado, da qual participou o governador Cláudio Castro.

“A instalação dessa base no Porto do Açu, o maior complexo porto-indústria da América Latina, é mais um investimento para consolidar o Norte Fluminense e o Estado do Rio na cadeia logística de petróleo e gás”, afirma o governador, que resume: “o investimento contribuirá para gerar valor para a região, e mais emprego e renda para a população local”.

Já está definido que Baçu será instalada, inicialmente, em uma área de 160 mil metros quadrados no Porto do Açu; do projeto constam campos aéreos como operações de envio, envio, controle, transporte e armazenamento de bobinas, transportes e acessórios de envio de submarinos utilizados pela Petrobras nos envios do pré-sal.

O secretário de Desenvolvimento Econômico, Energia e Relações, Cássio Coelho, explica que a Baçu “é um conjunto de serviços de engenharia e logística, fundamentos para apoio às operações submarinas da Petrobras, que reforça o protagonismo do Porto do Açu e do estado como hub logístico nacional”.

A assessoria da Secretaria de Desenvolvimento Econômico assinala que a Alise faz parte de um Consórcio, formado em2021 pela Transdata, empresa especializada em engenharia e movimentação de cargas, e pela Splenda Offshore, empresa especializada em logística titular da concessão do Terminal Portuário dos Reis (TPAR).

Na opinião de Leandro Cariello, diretor da Alise, o atual cenário econômico e institucional do estado torna o compromisso da empresa com o Rio de Janeiro de longo prazo: “temos um contrato de cinco anos com a Petrobras, mas o contrato de arrendamento do terreno é de 30 anos, podendo ser renovados por mais 40 anos”.