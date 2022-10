A demanda tem apoio da Secretaria de Segurança, que participa das medidas preventivas - Foto Secom/Divulgação

Publicado 09/10/2022 16:05

São João da Barra – Com atenção voltada, em especial, para o início do período de desova das tartarugas marinhas, a Secretaria de Meio Ambiente e Serviços Públicos de São João da Barra (RJ) está desenvolvendo ação de conscientização ambiental visando proteger os ninhos da espécie nas faixas de areia.

A medida teve início neste domingo (09) e faz parte da Semana da Proteção à Fauna, que vai até essa segunda-feira (10); simultaneamente nas orlas litorâneas de Grussaí, Atafona e Açu, as equipes orientam quanto ao tráfego de veículos na beira-mar, proteção dos ninhos de tartarugas marinhas e preservação das espécies vegetais de restinga.

A Secretaria Municipal de Segurança Pública dá apoio ao evento, participando de panfletagem e abordagem a moradores e visitantes, com participação de técnicos do Grupamento Ambiental da Guarda Municipal.

“Já começou o período de desova das tartarugas marinhas”, alerta a secretária de Meio Ambiente Marcela Toledo, observando: “já é visível um número maior de visitantes nas nossas praias e esse tipo de ação é importante para reforçar e promover o compromisso da população com a preservação ambiental, alertando para não retirarem as marcações e para que as pessoas não mexam e não sentem nos ninhos das tartarugas”.