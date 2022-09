Carla Machado considera dependência química um desafio e defende criação de uma rede de clínicas especializadas - Foto Divulgação

Carla Machado considera dependência química um desafio e defende criação de uma rede de clínicas especializadas Foto Divulgação

Publicado 25/09/2022 17:43

São João da Barra - “Não é possível que esta obra continue se arrastando por tanto tempo; hoje ela representa dano ambiental e o desperdício de dinheiro público que esse atraso tem causado é uma afronta à sociedade”. A manifestação é da ex-prefeita de São João da Barra, Carla Machado, sobre a Ponte da Integração, que ligará São João da Barra a São Francisco de Itabapoana, na região Norte do Estado do Rio de Janeiro.

Carla é candidata a uma cadeira da Assembleia Legislativa do Rio (Alerj), pelo PT, e adianta que um dos seus compromissos para o mandato, caso eleita em dois de outubro, é cobrar do governo estadual a conclusão da obra: “é preciso cobrar a conclusão da ponte, que será muito importante para o desenvolvimento da região”.

A candidata exemplifica que, por questões de logística para o transporte da cana-de-açúcar, por exemplo, por não ter ainda o acesso pela ponte ao Espírito Santo, a Usina Barcelos e outras usinas da região foram fechadas; “sem contar o quanto a ponte vai ajudar a fomentar o turismo”, ressalta, destacando também a criação de programas para a geração de empregos, a exemplo das iniciativas do governo de São João da Barra, com as empresas sediadas no Complexo Portuário do Açu.

Com quase 40 anos de vida pública, eleita quatro vezes prefeita, Carla Machado foi a primeira mulher a ocupar a presidência da Câmara de Vereadores do município e a assumir uma prefeitura no Norte/Noroeste Fluminense; professora das redes estadual e municipal de ensino, ela é graduada em Ciências Contábeis e pós- graduada em Planejamento Educacional.

A sanjoanense tem como principais bandeiras a luta pelo desenvolvimento regional, gerando mais oportunidades para a população que vive distante da capital do Estado do Rio, e a ampliação do acesso de todos os cidadãos e cidadãs às políticas públicas de saúde, educação e bem-estar social.

Além das pautas em defesa do desenvolvimento regional, Carla Machado anuncia como um dos primeiros projetos que pretende apresentar na Alerj a criação de uma rede de clínicas para dependentes químicos: “o Estado precisa assumir este desafio de cuidar das pessoas que sofrem com a dependência química”, pontua.

Na opinião da candidata, esse é um problema sério de saúde pública que tem afetado muitas famílias: “há muitos jovens perdendo suas vidas e precisamos buscar os caminhos para que o poder público possa oferecer o tratamento necessário”. Carla diz que tem percorrido todo o Estado em uma agenda de campanha que prioriza o diálogo com toda a sociedade para ouvir as demandas e construir coletivamente as ações do mandato.

“O que tenho feito é escutar o povo, é buscar compreender mais profundamente suas necessidades para que nosso mandato seja de fato uma representatividade dos anseios da população”, antecipa, concluindo: “o que percebo muito claramente é que as pessoas estão atentas às propostas, à história de vida pública dos candidatos, conscientes da importância de o Estado do Rio eleger quem de fato vai ser a voz em defesa do povo”.