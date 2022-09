Carla Caputi sancionou a lei nesta quinta-feira e aumento já estará valendo para a folha deste mês - Foto Secom/Divulgação

Carla Caputi sancionou a lei nesta quinta-feira e aumento já estará valendo para a folha deste mês Foto Secom/Divulgação

Publicado 15/09/2022 18:43

São João da Barra - Profissionais da enfermagem da rede pública municipal de São João da Barra (RJ) já receberão os vencimentos referentes a setembro com a adequação ao novo piso salarial; o projeto de lei da prefeita Carla Caputi foi aprovado pela Câmara dos Vereadores na terça-feira (13), instituindo os novos valores.

A iniciativa da prefeita foi tomada, independente do impasse, ainda em julgamento no Supremo Tribunal Federal (STF), que suspendeu os efeitos da lei sancionada pela presidência da República, sobre o piso nacional da categoria.

Com a decisão de Carla Caputi, os enfermeiros municipais passarão a ter o salário base de R$ 4.750,00; os técnicos, R$ 3.225,00; e os auxiliares, R$ 2.375,00. A prefeita destaca o importante papel dos profissionais beneficiados, sobretudo por ocasião da pandemia de Covid-19.

“É uma notícia muito importante para a enfermagem, que contribuiu tanto na pandemia, nos dias de hoje e sempre vai contribuir, porque é muito sensível, e a gente tem muito carinho e respeito”; ela lembra que conversou com a categoria sobre essa adequação ao piso, e, agora, pode estar executando.

“Encontramos uma prefeitura equilibrada financeiramente, possibilitando que pudéssemos fazer essa adequação”, justifica Carla Caputi, que sancionou o projeto nesta quinta-feira (15). A Secretaria de Administração explica que o novo piso será pago proporcionalmente aos dias trabalhados a partir da sanção da nova lei no contracheque de setembro.

A partir de outubro, os salários com os novos valores serão pagos integralmente; o impacto mensal na folha será de cerca de R$ 245 mil. A secretária de Saúde, Arleny Valdes, pontua que Carla Caputi havia sinalizado a valorização no encontro de profissionais da enfermagem, em maio, e já vira realidade mesmo sem ser obrigatório para o município.

“A prefeitura sempre foi muito parceira com as classes que nos ajudam; há dois anos eram os enfermeiros que estavam lá, como heróis na pandemia”, ressalta a secretária, acentuando: “ainda com medo, eles estavam lá, abraçando e cuidando dos pacientes; tenho certeza que a classe da enfermagem está extremamente feliz”.

Depois de tramitar no Congresso Nacional, a lei que instituiu o novo piso da enfermagem foi sancionada pelo governo federal no início de agosto, abrangendo o setor público e privado; uma Ação Direta de Inconstitucionalidade movida pela Confederação Nacional de Saúde levou o ministro Luís Roberto Barroso, do STF, a suspender a legislação; porém a prefeita sanjoanense optou por atender os profissionais.