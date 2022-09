A Secretaria de Educação está divulgando detalhes do regulamento do Festival no portal da prefeitura - Foto Secom/Divulgação

A Secretaria de Educação está divulgando detalhes do regulamento do Festival no portal da prefeitura Foto Secom/Divulgação

Publicado 14/09/2022 11:09

São João da Barra - A quarta edição do Festival da Canção da Educação de Jovens e Adultos (FestEJA) de São João da Barra (RJ) já tem data definida pela Secretaria Municipal de Educação e Cultura (Semec): será no próximo dia 23, às 18h, no Cine Teatro São João; o evento visa garantir oportunidade ao estudante que se interessar a mostrar seu talento na área musical.

Poderão ser apresentadas paródias e canções autorais dentro do tema "Vencer a si próprio é a maior das vitórias!"; as inscrições devem ser feitas pelas escolas, até sexta-feira (16), de forma presencial, na Coordenação da EJA, que funciona na sede da Semec (Rua Coronel Cintra, n° 141 - Centro).

Outras opções são o e-mail joycesenaejasjb@gmail.com e pelo whatsApp: (22) 99868-3799 ou (22) 99951-5355. “É necessário apresentar a ficha de inscrição preenchida, disponível no portal da prefeitura juntamente com o regulamento do FestEJA”, diz o regulamento.

A participação do primeiro segmento da EJA será na categoria paródias; em seguida, estão previstas as canções autorais; a interpretação deverá ser feita pelos alunos, ficando a critério de cada escola se será individual, em dupla ou coral; as três primeiras classificadas das modalidades serão premiadas; haverá premiações, ainda, para melhor intérprete e arranjo.

A coordenadora pedagógica da Semec, Joyce Sena, analisa que "o FestEJA é sempre um momento de alegria e confirmação da aprendizagem, que extrapola os muros das escolas e faz do aluno protagonista do seu aprendizado; ela ressalta: “o Festival desperta no educando o interesse na aprendizagem e contribui na formação da sua cidadania e autonomia".