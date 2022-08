Programa criado pela prefeitura orienta para que embalagens sejam devolvidas - Foto Secom/Divulgação

Programa criado pela prefeitura orienta para que embalagens sejam devolvidas Foto Secom/Divulgação

Publicado 31/08/2022 17:53

São João da Barra - Embalagens vazias de produtos químicos utilizados nas culturas agrícolas do município têm de ser descartados de forma adequada em São João da Barra (RJ); para isto, a prefeitura criou o projeto Campo Limpo, para incentivar a devolução do material.

As embalagens devem ser entregues na Subprefeitura de Sabonete, no quinto distrito, nesta quinta-feira (01) e na sexta (02), das 8h às 16h, em mais um etapa das ações; a iniciativa é das secretarias municipais de Meio Ambiente e Serviços Públicos e de Agricultura.

A Defesa Sanitária Vegetal do Estado do Rio de Janeiro também estará integrada, juntamente com Emater-Rio e Associação dos Revendedores de Insumos do Norte Fluminense (Assinf); o material recolhido é encaminhado ao Instituto Nacional de Processamento de Embalagens Vazias (Inpev) para reciclagem ou incineração.

Através de nota postada no site da prefeitura pela Secretaria d Comunicação (Secom), as secretarias lembram que na primeira etapa, realizada em abril deste ano, foram recolhidas 1,5 mil embalagens; “a iniciativa tem como objetivo proteger a saúde da população e combater a poluição do solo e do lençol freático”.

A Secom acrescenta que, para incentivar a participação dos agricultores no projeto, “a prefeitura está promovendo palestras de conscientização para alunos da Educação de Jovens e Adultos (EJA) nas escolas das áreas rurais do município”.